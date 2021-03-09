Mervenur Polat'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Olay, Antalya'da meydana geldi. 20 yaşındaki Mervenur Polat, 19 Ekim 2020 tarihinde arkadaşlarıyla görüşeceğini söylemesinin ardından evden çıktı. Fakat kendisinden o zamandan beri herhangi bir şekilde haber alınamadı. Bir çocuk annesi olduğu bilinen Mervenur Polat'ın cansız bedenine Muratpaşa ilçesinde bulunan bir evin çatısında ulaşıldı. Bunun üzerine otopsi işlemlerinin yapılması için Mervenur Polat'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kenan Polat'ın, kız kardeşi Mervenur Polat'ın cesedini teşhis ettiği öğrenildi.

Gözaltına alındılar

Güvenlik güçleri tarafından olaya ilişkin S.G., G.H., Ş.A.K., İ.H., F.T. ve C.A. gözaltına alındı.

İtiraf etti

C.A., sorgu sırasında Mervenur Polat'ı öldürdüğüne dair itirafta bulundu. Sinan Mahallesi'nde bulunan evde Mervenur Polat'la beraber uyuşturucu aldığını söyleyen C.A., bir süre sonra tartışmaya başladıklarını ve bunun üzerine eline bir ip geçirerek Mervenur Polat'ı öldürdüğünü söyledi.

"Cesedi paket yapıp kurye arkadaşıma teslim ettim"

C.A., bunun üzerine genç kadının cansız bedenini folyo aracılığıyla sardığını, daha sonra da koli bandıyla bağladığını ve anlaşılmaması için paket yaptığını ifade etti. Moto kurye olan arkadaşı S.G.'yi aradığını belirten C.A., söz konusu arkadaşının Mervenur Polat'ın cansız bedenini bacaklarının arasında aldığını ve motosikletle halı gibi taşıdığını söyledi.

"Bilmiyordum"

C.A., babasının Güllük Caddesi'nde oturduğunu belirterek, moto kurye olan arkadaşının Mervenur Polat'ın cesedini babasının ikamet ettiği binanın çatı katında bulunan asansör dairesine götürdüğünü ifade etti. Moto kurye olan S.G. ise ceset götürdüğünü hiçbir şekilde bilmediğini dile getirdi.

Cansız bedeni çürümüş

Mervenur Polat'ın uyuşturucu kullanımı sebebiyle 40 kiloya düştüğü ileri sürüldü. Genç kadının cansız bedeninin büyük bir kısmının da çürüdüğü çünkü 4,5 aydır saklandığı öğrenildi. Olaya ilişkin sorgusu süren 6 kişinin ise adliyeye gönderileceği bildirildi.

"Cesetle beraber yaşadığımızı bilmiyordum"

Mervenur Polat'ın cansız bedeninin saklandığı binada ikamet eden bir vatandaş, C.A.'nın babası olan H.A.'nın eşinin arkadaşı olduğunu söyledi. Söz konusu evde H.A.'nın eşi ve kızlarıyla birlikte yaşadığını ve hepsinin çok iyi insanlar olduğunu belirten vatandaş, 4,5 aydır bir cesetle birlikte yaşadıklarını bilmediklerini söyledi. Söz konusu vatandaş, olayı öğrenince şaşkınlığa uğradığını kaydederek, bir süre önce eşinin çatıya yeşillik ekmek istediğini ve kendisinin vazgeçirdiğini, cansız bedenle karşılaşmaları durumunda ne yapacaklarını tahmin bile edemediğini dile getirdi.

Cenazesi defnedildi

İple boğularak öldürülen Mervenur Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Kayseri'ye gönderildi. Mervenur Polat'ın babası Atilla Polat, annesi Güler Polat ve yakınlarının cenaze namazına katılım gösterdiği görüldü. Anne Güler Polat'ın güçlükle ayakta durduğu fark edildi. Genç kadının cenazesi defnedildi. Anne Güler Polat'ın, Mervenur Polat'ın mezar taşını öptüğü anlar yürek burktu.