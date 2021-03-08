Mervenur Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı!

Olay, Antalya'da meydana geldi. 20 yaşında olduğu öğrenilen Mervenur Polat, 19 Ekim 2020 tarihinde arkadaşlarıyla bir araya geleceğini söylemesinin ardından evden ayrıldı. Fakat Mervenur Polat'tan o tarihten beri haber alınamadı. Bunun üzerine polis ekipleri, bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması amacıyla harekete geçti.

Cansız bedeni bulundu

Mervenur Polat'ın cansız bedenine Muratpaşa ilçesinde bulundu. Folyoya sarılı halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni, polis ekipleri tarafından yapılan incelemeden sonra otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mervenur Polat'ın ağabeyi Kenan Polat'ın kardeşinin cenazesini teşhis ettiği öğrenildi. Bunun üzerine gözyaşları içerisinde kalan Kenan Polat'ı yakınları teskin etti.

Gözaltılar var

Polis ekipleri, olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan C.A.'nın cinayet suçlamasını reddettiği öğrenildi. C.A., Mervenur Polat'ın uyuşturucu yüzünden hayatını kaybettiğini iddia etti.

"Korktum"

C.A., Mervenur Polat'ın ölmesi üzerine korktuğunu, bu nedenle polis ekiplerine ihbarda bulunmadığını ileri sürdü. Mervenur Polat'ın cansız bedenini sarmasının ardından kurye çağırdığını belirten C.A., cesedi bu şekilde babasının evine götürdüğünü söyledi. C.A, Mervenur Polat'ın cansız bedenini 4 aydır evin çatısında tuttuğunu itiraf etti. Mervenur Polat cinayetiyle ilişkili olduğu değerlendirilen Gökhan'ın söz konusu manzarayla karşılaşmasının ardından camdan atlayarak oradan uzaklaştığı ileri sürüldü.

Müge Anlı araştırıyordu

Müge Anlı ile ekibi, bir süredir Mervenur Polat konusu işliyordu. C.A.'nın Müge Anlı'nın ekibini aradığı ve "tecavüzcü olmadığını, bunu Gökhan'ın da bildiğini, kendisi uyandığında Mervenur Polat'ın öldüğünü, Gökhan'ın da kaçtığını" söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan, "kendisi eve girdiği zaman Mervenur Polat'ın yaşadığına ve üstüne çarşafı çekip ağladığını gördüğüne" dair iddialarını yineledi. Gökhan, "Cinayetle alakam yok. Gördüğümde Mervenur Polat yaşıyordu. Otopsi raporlarında da ölüm nedeni ortaya çıkacak. Ben sadece panikleyip kaçtım." dedi. Mervenur Polat'ın çocuğunun 5 yaşında olduğu öğrenildi. Müge Anlı, "Bir cesedin paket edilip kuryeye verilerek eve götürüldüğünü ilk kez duyuyorum. Cesedin kokmaması çok enterasan." dedi. Mervenur Polat'ın cansız bedenini taşıyan moto kuryenin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 14:40