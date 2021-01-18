Mersin’de Vahşet: 15 Kedi Zehirlenerek Öldürüldü!

Zaman zaman gündeme gelen hayvana şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin’in Yenişehir ilçesinde Hürriyet Mahallesi’nde mahalleliler, yılbaşından sonra besledikleri 15 kedinin bir daha görülmediğini fark etti. Besledikleri kedileri göremeyince aramaya çıkan mahalleliler, bazı evlerin bahçelerinde kedilerin öldüğünü öğrendi ve yapılan araştırmanın ardından kedilerin zehirlendiği ortaya çıktı.

‘Her sokakta kedi ölüsü var’

Mersinli bir vatandaş, öldürülen kedileri yıllardır beslediklerini ifade ederek “9 yıldır burada bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Bir hayvansever olarak çöpün kenarından karınlarını doyurmaya çalışan kedileri kendi imkanlarımızla besliyorum. Yılbaşından sonra işe geldiğimde beslediğim bütün kedilerin yok olduğunu gördüm. Çevrede arama yaptığımızda kedi ölümleri ile karşılaştık. Hala da cansız kedi buluyoruz. Dün bir tanesini gördüm, çöpe atmışlar, üzüntüden bakamadım. Beslemiş olduğum bir anne idi. Çok üzüldüm. 15'e yakın kedimiz kayboldu. Bunu kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Hangi vicdan buna el verir. Hala yavrularımızın ölüsünü buluyoruz” dedi.

‘Lütfen biraz merhamet edin’

Kediler için verilen zehirli mamalarla birlikte bazı kuşların da öldüğünü söyleyen hayvansever vatandaş, herkesi merhametli ve duyarlı olmaya davet ederek, “Sokakta hayvan kalmadı. Tecrübeli anneler uzaklaşmış yememiş, ama yavruların çoğu öldü. Bunları yapanları vicdana, merhamete davet ediyorum. Burada hayvan beslemeyin, tembelliğe alıştırıyorsunuz diyorlar. Biz zaten hayvanların doğal yaşam alanlarını katletmiş durumdayız. Bizim ne kadar hakkımız varsa onların da hakkı var. Allah'ın yarattığı canı Allah alır, lütfen biraz merhamet edin” dedi.