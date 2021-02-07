Mersin’de Kreşte Şiddet: Oyuncağa Ses Kayıt Cihazıyla Ortaya Çıktı…

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bir kreşte yaşananlar dinleyenleri şok etti. İddiaya göre 2 yaşındaki kızını bir kreşe gönderen anne, son zamanlarda kızının davranışlarından şüphe etti ve kreş yönetimi ile konuştu. Kreş yönetimi, kızının kolundaki çiziklerle ilgili olarak çocukların oyun esnasında birbirine yaptığı fiziksel hareketler yorumunu yaptı. Ancak anne Ş.D. duyduklarına inanmadı ve bir ses kayıt cihazını, oyuncağın içine yerleştirdi.

Kreşin faaliyeti durduruldu

Kreşte, çocuğuna ve diğer ailelerin çocuklarına kötü davranıldığından şüphelendiğini söyleyen anne, kreş yönetiminden görüntüleri istediğini ancak kreşin, görüntülerin silindiği bahanesiyle paylaşmadığını ve bu durumun kendisini daha da şüphelendirdiğini belirtti. Anne Ş.D., “Görüntüler izletilmeyince daha fazla şüphelendim. Kreşte çocuklara kötü davranıldığını düşündüm. Kızımın oyuncağının içine ses kayıt cihazı koydum. Bir gün sonra kayıtları dinleyince şok oldum. Kızım sürekli ağlıyordu ve kreşin yöneticisi R.H.K.'nin kızıma küfür ettiğini duydum. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ses kayıtlarının tamamını dinleyemedim. Hemen avukatımıza giderek durumu anlattım. Kayıtları verdim. Asıl kötü taraflar kaydının devamında imiş. Ben oraya kadar dinleyemedim, yüreğim yetmedi. Kızıma küfür etmiş” dedi.

Yaşananların ardından dava açan ailelerle birlikte, kreşin faaliyetleri sonlandırıldı. Bakanlık, gündüz bakımevinde çocuklara şiddet iddialarını soruşturma ile araştırıyor.