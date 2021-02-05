Mersin’de Fırında Olay Yaratan Video… Ekmeğe Bakın Ne Yaptı!

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, gıda üretiminde gelinen içler acısı noktayı gözler önüne seriyor. Önce süt üretim merkezindeki süt banyosu, ardından da Kırklareli’ndeki hazır döner paketleme tesisinde çekilen görüntüler infial yaratmıştı. Şimdi de, Mersin’de bir ekmek fırınında yaşananlar sosyal medyanın gündeminde.

Ekmeğin içine dondurma koyup pişirdi…

İşte o olay video

Bir fırında çekilen görüntüde, bir çalışanın hamurun içine dondurma ve kek gibi malzemeler koyduktan sonra fırında pişirdiği görülüyor. Hamurun ortasını açıp bu malzemeleri dolduran çalışan, ekmek piştikten sonra ekmeğin içinden akan dondurmayı gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 22:29