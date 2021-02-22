Mersin Halkı Memnun: Gizemli Ev Google Haritalar’da İşaretlenmişti…

Mersin’in Tarsus ilçesinde harabeye dönmüş bir evde, MİT yaklaşık bir yıl boyunca gizli bir kazı çalışması yürütmüştü. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde harabeye dönmüş gecekondu, Google Haritalar’da gizemli ev olarak işaretlendi. Evin haritaya eklenmesi, gizemli evin yerini merak edenleri memnun etti. Mersin halkı, evin haritada konum olarak işaretlenmesinin ardından gelenlerin evi daha rahat bulduğunu söyledi.

‘Vatandaşlar daha kolay bulacak’

Gizemli ev nedir?

Tarsus’da gizemli evin bulunduğu mahallede oturanlardan biri olan İlker Soyal, konuyla ilgili açıklamasında “Burayı merak edip gelenler oluyor. Çoğu insan bulamıyor. Google Haritalar’a işaretlenmesi ile vatandaşlar daha kolay bulacak. Biz de merak ediyorduk. Haritalar’a girince direkt eve getirdi.” dedi.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı 82 Evler Mahallesi’nde, 2016’nın Kasım ayı ile 2017’nin Kasım ayı arasında, özel harekat polisleri ve MİT ekipleri tarafından gizli bir kazı çalışması gerçekleştirildi. 20 kişilik ekibin bir yıllık süreçte yaptığı faaliyetle sır gibi gizemini korudu. Harabeye dönmüş evde, gelen iddialara göre St. Paul incili ve Kral Dakyanus’un hazinesi aranıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin’deki gizemli evde 1 bronz sikke, kırık sütun parçaları ve bazı seramik parçalarının bulunduğunu bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 12:51