Mersin'de Taciz Ettiği Öne Sürülen Taksici Kızın Ağabeyi Çıktı

Mersin'de ortaya çıkan görüntülerde kent içerisinde ticari bir taksi sürücüsünün yolda yürüyen genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülmüştü. Genç kızın üstüne aracı süren ve çarpan kişinin kimliği belli oldu. Şahsın genç kızın ağabeyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olay merkez Yenişehir ilçesinde yaşanmıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve ardından polis ekipleri olaya el atmıştı. İlgili görüntülerde kayıt altına alınan taksicinin isminin Emircan D. olduğu bilgisi polis ekipleri tarafından öğrenildi ve sürücü ile birlikte kız kardeşi ifadelerine başvurmak üzere merkeze götürüldü.

Darp şüphelisi olarak hakkında işlem yapılacağı bildirilen taksicinin polise vermiş olduğu ilk ifadede annesi ile yaşanan tartışma sonrasında kız kardeşinin evden ayrılmak istediği ve kız kardeşini eve geri dönmeye ikna etmek için kendisini bu eylemi gerçekleştirdiğini anlattığı bildirildi.

Bunun yanı sıra taksi şoförünün bağlı olduğu taksi durağının başkanı olan Gökhan Mete de bu şekilde bir olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını ve adlarının bu şekilde bir konu ile gündeme gelmesinden dolayı tüm vatandaşlardan özür dilediklerini açıkladı. Olayı kesinlikle tasvip etmediklerini ifade eden Mete, gerçeklerin ise göründüğü gibi olmadığını dile getirdim.

Görüntülerde kayıt altına alınan çalışma arkadaşlarının 16 yaşındaki kız kardeşinin, evde annesi ile tartışma yaşadığı ve valizini hazırlayıp evden ayrılmak istediği anlaşıldı. Annesinin kızı ile başa çıkamadığı zaman kızın ağabeyi olan taksici arkadaşlarını aradığını ve ağabeyin kız kardeşini araca binmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Genç kız ise taksiye binmek İstemediği zaman bu görüntülerin yaşandığı ve kız kardeşin bağırdığı öğrenildi.

Olayın 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evi terk etmesini engellemek amacıyla yaşandığını dile getiren Mete, yine de bunun doğru olarak kabul etmediklerini, bu davranışın ne olursa olsun yanlış olduğunu ve tüm halktan arkadaşları adına özür dilediğini ifade etti.