Mersin'de fırında akılalmaz olay!

Daha önce süt banyosu, döner ve salça ile çekilen skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer ekmek ile TikTok videosu çekildi. Ekmeğin içine kek, cips, dondurma vb. gıdaları koyan gencin çektiği video olay yarattı.

Son zamanlarda TikTok videosu çekmek için bazı kullanıcılar neler yapacağını sapıttı. Kimisi süt üretilen fabrikada kazanlara girerek süt banyosu yaparken, kimileri de dönerlerle mide bulandırıcı videolar çekiyor. Her ne kadar bunu yapanlara bir takım cezalar verilse de yeterli olmuyor. Her ay bu rezaletlere bir yenisi ekleniyor.

Mersin'de fırında çalışan bir gencin ekmeklerin pişirilmesi için fırına verileceği aşamada hamurların içini açarak içine kek, cips, dondurma vb. gibi malzemeler koyulduğu görüldü. Ayrıca dondurmanın çubuğunu yalayarak yeniden ekmeğin içine koyduğu video ise mide bulandırdı. Kısa sürede yayılan videoya tepkiler büyüyerek, şikayetler yapıldı.

İnceleme başlatıldı!

Olay videoyu çekip sosyal medya hesabından paylaşan kişi ve fırın hakkında soruşturma başlatıldı. Hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerinin paylaşılması üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Ekmeğin içine kek, cips, dondurma, sebze ve meyve vb. gıdaları koyan fırın çalışanı Özcan Mami ile fırın sahibine, hijyen kurallarını ihlalleri nedeniyle para cezası kesildi. Ayrıca fırının faaliyeti de geçici süre durduruldu.