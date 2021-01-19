Mersin Akkuyu Nükleer Santral İnşaatında Patlama İddiası: ‘Kırılmayan Cam Kalmadı’

Geçtiğimiz günlerde, inşaat zemininde çatlak olduğu iddiasıyla gündeme gelen Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatında patlama olduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Gülnar bölgesinde kırılmayan cam kalmadı” dedi.

Başarır: 18.20’de patlama yaşandı

Ali Bahir Başarır, "Mersinlilerin artık huzuru kalmadı! Nükleer Akkuyu Santrali’nde 18.20 civarıyla yaşanan patlamadan ötürü, Gülnar bölgesinde kırılmayan cam ve kapı kalmadı. Yol yakınken, bu yanlıştan vazgeçin. Henüz tamamlanmadan yaşanan bu patlamalar, felaketin habercisi!

Mersinliler olarak, Nükleer Akkuyu’daki bu tehlikeleri, patlamaları yaşamak istemiyoruz! Nükleer yapacaksanız, deprem bölgesinde olmayan, Mersin dışında bir yerde yapın. Mersin halkı, nükleer santrali Akkuyu’da istemiyor!" dedi.

Nükleer santral inşaatındaki patlama böyle görüntülendi