Merkez Bankasından 2021 Dolar Tahmini! Dolar 2021 Yılında Ne Olacak? Artacak Mı?

Covid-19 virüsü kapsamında dolar da etkilenen durumlardan bir tanesi olmuştur. Analiz uzmanlarının da yer verdiği açıklamalar bünyesinde dolar 2021’de artacak mı? En merak edilen konulardan yalnızca bir tanesidir.

TCMB ocak ayı beklenti anketleri sonucu geçtiğimiz günlerde vatandaşlara duyuruldu. Bu kapsamda 2021 yılsonu dolar beklentisi 8,09 olmuştur. 12 ay sonrasında yapılan anketler kapsamında veriler 8,37 iken bir anda 8, 16 şeklinde yansıtılmıştır.

Anket döneminde TÜFE beklentisi konusunda düşüklük olduğu ön görülmektedir. Yorumcular kapsamında değişiklik yer alsa da anket dönemi kapsamında %11,15 şeklinde açıklanmıştır. Aynı zamanda 12 ay sonrası için de %10,84 iken anket döneminde de %10,53 kapsamında açıklamalarla belirtilmiştir.

Büyüme beklentisinin bu dönemlerde olumlu yaklaşılmasının ardından anket dönemlerinde de bu izlenime yer verilmiştir. Açıklamalara göre GSYH 2021 yılı büyüme etkisi kapsamında %3,8 iken %3,9 şeklinde gözlemlenmiştir.

Uzmanlardan Dolar Yorumları

Pandemi süresi boyunca hayatında durağan noktasına gelmesinin yanı sıra ekonomiyi takip eden birçok kişi dolar kapsamında her unsura dikkat etmektedir. Bu alanda uzman kişilerin yaptığı detaylı analiz sonuçlarında dolar kurunun günlük değişimi ise görenleri hayrete düşürmeye devam etmektedir.

Doların 2020 yılında yaptığı yükseliş ve düşüş tablolarından sonra oldukça kafa karıştıran tablolar ortaya çıkmıştır., her gün yenilenen ve anlık değişen istatistikler yatırım yapmayı düşünenler için adeta bir yol gösterici davranmaktadır.

2021 dolar yorumları ise geçen döneme nazaran düşük bir etki gibi gözükse de uzmanlar bu konu hakkında detaylı araştırmalarını sürdürmektedir. Tablo grafikleri kapsamında dakika bazında değerlendirilmeniz yanı sıra döviz kurunda yer alan hareketlilik gün bazında değişmektedir.

Uzmanların bu seneki görüşleri kapsamında düşüklük olacağı ön görülse de ilerleyen günlerde bu tablo yerini daha yüksek grafiklere alabilmektedir. 2020 yılına nazaran daha düşük şekilde ilerleyen dolar her an döviz kurunda oluşabilecek durumlara karşı tekrar yükselişe geçilmektedir

Dolar Artışı Olacak Mı 2021?

Dolar artışı 2021 kapsamında ocak ayının ilk gününden itibaren düşüklükler yer alsa da gün gün yükselişe de geçmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ise oldukça değişkenlik yaratmasının ardından nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu olmaktadır. Bunun sebebi ise dolar kurunda değişkenlik gösteren etkenler tarafından yükselip ya da düşeceği konusunda akıllarda genel bir izlenim bırakmaktadır. Uzmanlar gerekilen değerlendirmeleri yaparken bu unsurları da göz önünde bulundurarak genel olacak şekilde inceleme yapılmaktadır. İstatistikler veriler geniş kapsamlı yapılan açıklamalar dolar kurunda yapılan araştırmalar kapsamında detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler

Döviz kurlarında yer alan değişimler belirli unsurlar kapsamında olmaktadır. bu etkenler sayesinde gün bazında değerlendirilme yapıldığında dolar bugün yüksek veriler sergiliyorken eresi gün düşük grafiklerde izlenebilmektedir. Sağlanan bu kapsamda arz ve talep etkisi oldukça fazladır. Arz ve talep ilişkisinde yer alan değişimler döviz kurunda dalgalanmaları da beraberinde getirmektedir.

Döviz kurlarını etkileyen faktörler arasında enflasyon oranları da yer almaktadır. Faiz oranlarında artışlar hatta en önemli etkenler arasında yer alan siyasi ve ekonomik olaylarda döviz kurunda büyük bir etkiye sahiptir. Yatırım yapmayı düşünen birçok kişi uzun süreli dönemlerde detaylı incelemeler sağlaması gerekmektedir.