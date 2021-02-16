Merkez Bankası Aralık Konut Fiyat Endeksi Raporunu Açıkladı! Konut Fiyatları Yükseldi Mi?

Merkez Bankası tarafından yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi politikaları sonrasında ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en yüksek konu satışları gerçekleşmişti. Talebin artmasıyla birlikte arzda yaşanan sınırlılık fiyatların sert şekilde yükselmesine neden oldu. Konut satış rakamlarına göre Türkiye'nin üç büyük ili sıralamanın en üst sıralarında yer almıştı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hem konut satış rakamları hem de konut fiyatları artış gösterdi.

ARALIK KONUT FİYAT ENDEKSİ

Merkez Bankası bugün yayımladığı raporla konut satışlarının 2020 Aralık döneminin bir önceki aya göre ve bir önceki yıla göre karşılaştırılmasını paylaştı. 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,3, reel olarak ise yüzde 13,7 oranında artmıştır. Şehir bazlı yapılan araştırmaya göre en çok fiyat artışı %30,2 oranıyla Ankara'da gözlemlendi. Listenin ikinci sırasında ise %29,4 oranıyla İzmir ve üçüncü sırada %27,9 oranıyla İstanbul yer alıyor. Türkiye'nin genel konut fiyat artış oranı ise %30,3 şeklindedir.

Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz ise %43,8 oranıyla Antalya, Burdur, Isparta bölgesi, %40,4 ile Aydın, Denizli ve Muğla bölgesi, %40,4 oranıyla Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesi olarak açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 154,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,7 oranında artış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 1,3, 1,4 ve 1,2 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,9, 30,2 ve 29,4 oranlarında artış göstermiştir.

DÖVİZ VE ALTIN DÜŞERKEN KONUT ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yaşanan anomali sonrasında döviz kuru ve altın fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız %60 oranında kazanç sağlarken, konut yatırımı olanlar üzülmüştü. Öyle ki, konut fiyatlarında yaşanan artış döviz ve altın fiyatlarına oranla çok gerilerde kaldı. Altın ve döviz kurunda düşüş devam ederken konut fiyatlarındaki küçük yükselişler aradaki farkın kapanmasına sebep oldu. Sert fiyat hareketleri gözlemlediğimiz altın ve döviz kurunda son düşüşlerle birlikte fiyatlar 8 ay önceki durumuna geriledi. Konut fiyatlarında ise istikrarlı bir yükseliş söz konusu. Yaşanan son fiyat dalgalanmalarıyla birlikte konut yatırımları olanlar, altın-dövize yatırım yapanlarla aynı kar oranlarına ulaşmış durumda.