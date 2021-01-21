Merkel, "Can kayıpları şaşırtıyor" diyerek uyardı!

Almanya Şansölyesi Merkel, koronavirüste gelinen son duruma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün en sıkıntılı döneminden geçtiklerine dikkat çeken Merkel, günlük can kayıplarının çok fazla olduğunu söyledi. Merkel, risk iyice büyümeden harekete geçilmesi konusunda uyarıda bulundu. Merkel, koronavirüsün mutasyonları sebebiyle ciddi derecede kaygılandığını belirterek, yeni mutasyonların yayılması durumunda koronavirüsle mücadelede ilerleme kaydetmenin zor olacağını söyledi.

"Geç kalma ihtimalimiz vardı"

Koronavirüsü küresel bir felaket olarak nitelendiren Merkel, "Tedbir alınmaması durumunda koronavirüs vakaları daha fazla olabilirdi. Üçüncü dalgayı engelleme konusunda gecikebilirdik." diye konuştu. Merkel, daha hızlı bulaşan mutasyonlu koronavirüsün göz önünde bulundurulduğunu belirterek, bu nedenle yasakların uzatılması konusunda eyalet başbakanları ile ortak karar aldıklarını söyledi.

"Yasaklar meyvelerini veriyor"

Almanya'da alınan tedbirlerin karşılığının görüldüğüne dikkat çeken Merkel, ülkesinde yaşayan vatandaşların haftalardır kısıtlamalara maruz kaldığını ancak bu durumun meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. Merkel, koronavirüs ile mücadelede gösterdikleri çabanın önemli olduğunu belirterek, koronavirüs vakalarının giderek azaldığını ve yoğun bakım ünitelerinde bulunan koronavirüs hastalarının sayısında da düşüş yaşandığını kaydetti.

"Aşılama sürüyor"

2021 senesinde koronavirüsü kontrol altına alma ve en sonunda da koronavirüsten kurtulma hedefine sahip olunduğuna dikkat çeken Merkel, aşılama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Merkel, ortak bir strateji yürütebilmek için AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelerle bu akşam önemli bir görüşmede bulunacağını duyurdu. Mutasyonlu koronavirüs hususunda hem Güney Afrika ile seyahat hem de İngiltere ile seyahat meselesinin ele alınacağını belirten Merkel, Almanya'ya komşu ülkelerle sınır geçişlerinin de değerlendirileceğini ifade etti.

Almanya'da koronavirüs bilançosu

Almanya'da son bir günde 2 bin 572 vaka tespit edilirken, 89 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Söz konusu ülkede şimdiye dek 2 milyon 92 bin 767 vaka kayıtlara geçerken, 50 bin 385 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da şu ana kadar koronavirüse yakalanan 1 milyon 762 bin 200 kişi iyileşti.

Almanya'da kaç kişi aşılandı?

Almanya'da şu ana kadar 1.3 milyon kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

Almanya'da yeni mutasyon tespit edildi

Almanya'da koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi. Söz konusu ülkede bu mutasyona Bavyera'da bulunan 35 hastanede rastlandığı belirtildi. Diğer yandan, Almanya'da yasakların 14 Şubat gününe kadar uzatılmasına yönelik karar alındı. Merkel, toplu ulaşım araçlarında ve mağazalarda maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Almanya'da hangi önlemler alındı?

Almanya'da hane halkı, özel buluşmalarda başka hanede en fazla bir kişiyle aynı ortamda bulunabilecek. Söz konusu ülkede yaşlı bakım evlerinde özel tedbirler hayata geçirilecek. Yaşlı vatandaşlarla temasa geçen personelin FFP2 maskesi takmaları zorunlu olacak. Bakım evlerine girişlerde hızlı koronavirüs testi uygulanacak.

Almanya'da cerrahi maske kullanılması ve 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralına riayet edilmesi koşuluyla insanlar ibadethanelere girebilecekler. İbadethanelerde ilahi söylenmesine izin verilmeyecek. İbadethanelerde 10'dan fazla insanın bir araya gelmesinin planlanması halinde iki gün önce belediyeye bilgi verilmesi zorunlu olacak. Mağazalarda ve toplu ulaşım araçlarında maske kullanımı zorunlu olacak. Kreşler ve okullar 14 Şubat gününe kadar açılmayacak. Koronavirüs bakımından riskli olan yerlerden Almanya'ya girenler için "iki test stratejisi" geçerli olacak.

Kritik önem taşıyan iş yerleri haricinde bütün mağazaların faaliyetleri durdurulacak. Bankalar, eczaneler, oto tamirciler, benzin istasyonları ve gözlük satan iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verilecek. Eğlence merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, havuzlar, masaj salonları, berber ve kuaförlerin faaliyetleri tümüyle durdurulacak. Restoran ve bar gibi mekânların sadece paket servis hizmeti sunmalarına izin verilecek. Koronavirüs vakalarının fazla olduğu yerlerde bölge yönetimlerince ilave tedbirler alınabilecek.