Meral Akşener’den Küfür Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme ilişkin yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekici olarak yorumlandı. İyi Parti Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada esnaf ziyaretleri örnek gösterildi ve bir dükkana girdiği zaman iktidar Partisi'ni yermeye ya da kendi partisini övmeye gelmediğini açığa kavuşturan açıklamalar yapıldı. Dükkana girdiği zaman “Derdiniz nedir?” ve “Önerilerinizi bu haftaki grup konuşmama koyacağım.” şekilde ifadeler kullanan Meral Akşener, orada iktidara küfür ettirmediğini ifade etti. İyi Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu iktidar partisi gitsin diye bu millet acından ölsün şeklinde bir durum olmadığı belirtildi.

İyi parti başkanı Meral Akşener Habertürk TV'de yapılan programa katıldı ve Veyis Ateş, Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet’in kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. En çok ekonomi, geçim darlığı, işsizlik ve gençler açısından işsizlik konularına bağlı olarak umutsuzluk şikayeti ile karşılaşıldığını ifade eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açlığa kadar giden taleplerin bulunduğundan söz etti. Bu süreçte özellikle öğrenci olanların pandemi sebebi ile uzaktan eğitimden, EBA'dan işlemiş olduğu derslerde ilkokul çocukları başta olmak üzere tablet ihtiyacının çok yüksek olduğu belirtildi. Hem Yüksekova'daki hem de Eskişehir'deki gencin aynı dert ile dertlendiğini belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; büyük, küçük, doğu ya da batı şehir farkı kalmamış dedi.

Akşener Hakkari merkezde genç bir arkadaşın beyaz eşya bayisi dükkanına girdiğini ifade etti ve o arkadaşın söylediklerini anlattı. 5 kuşaktır bu işi yaptıklarını söyleyen esnafın artık işi yapamadıklarını ve kapatmak zorunda olduklarını söylediğini dile getirdi. Bu durumun benzerinin İstanbul Beşiktaş'ta da göründüğünü açıklayan Meral Akşener, bu durumun kadınlarda da yansıması olduğunu söyledi. Bu konu hakkında “acı” şeklinde bir tanımlama yapan iyi Parti Genel Başkanı, Gaziosmanğaşa'da bir genç kadının yanında iki küçük çocuk ile birlikte evde hiçbir şey yok dediğini açıkladı. Kocasının müzisyen olduğunu belirten genç kadının kendisinin kulağına söylediği şey ile arkadaşına genç kadın için “Kenara alın” dediğini söyledi.