Memurlara Müjdeli Haber! Polis, Öğretmen, Hemşire tüm memurları ilgilendiriyor

2020 yılını tamamlamaya hazırlandığımız şu günlerde birçok memurun aklında 2021 maaşlarının ne olacağına dair sorular bulunuyor. Bilhassa memurların ve emeklilerin zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılını büyük bir heyecanla beklediğini söyleyebiliriz. Şu sıralarda 2021 asgari ücretinin ne olacağına dair tartışmalar da devam ederken 2021 Ocak ayının ardından yapılan zamla beraber memur maaşlarının ne olacağı da tartışılmaya başlandı. Bir başka deyişle, polis, hemşire ve öğretmenlerin maaşlarına yapılacak zam ile ilgili birçok kişinin haber beklediğini ifade edebiliriz!

2021 Memur Maaşları Ne Olacak?

Memur maaşı zam oranları hakkında her kafadan bir ses çıksa da herkesin gözü kulağı gelecek resmi haberde! Memurların ve emeklilerin 2021 yılının Ocak ayında yapılacak zam hakkında haber almaya çalıştığı şu günlerde yazımızda polis, öğretmen ve hemşire maaşlarının ne olacağına dair tahminleri bulabilirsiniz.

Memur ve emekli maaşlarının ne olacağına dair tahminler yapılırken Kasım ayı enflasyon rakamlarının dikkate alındığını da söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, Aralık ayında TÜFE’nin yüzde 1 oranında artmasıyla beraber zamların şu şekilde olması bekleniyor:

Memurlar ve memur emeklileri yeni yılda alacakları yüzde üçlük zammın yanı sıra 4.1 puan da enflasyon farkına sahip olacaktır. Bir başka deyişle, 2021 yılında alacakları toplam zam oranının yüzde 7.1’e kadar ulaşacağını söyleyebiliriz.

yeni yılda alacakları yüzde üçlük zammın yanı sıra 4.1 puan da enflasyon farkına sahip olacaktır. Bir başka deyişle, 2021 yılında alacakları toplam zam oranının yüzde 7.1’e kadar ulaşacağını söyleyebiliriz. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri için ise daha farklı zam oranının olacağını ifade etmeliyiz. Onların altı aylık enflasyon kadar yani yüzde 8.1 oranında zam alması bekleniyor.

Polis, Öğretmen ve Hemşire Maaşları Ne Olacak?

Yukarıdaki zam oranlarına bakarakhakkında da yorum yapabiliriz. Son olarak, 3.812 TL maaş alan memurlar; yeni yılda 270 lira zamla 4.082 TL maaş almaya hak kazanacaklar. Bunun yanı sıra, 2.717 TL maaş alan memur emeklilerinin ise 193 liralık zamla beraber 2.910 TL maaş alacağını söyleyebiliriz.

Yüzde'ye bağlı olarak görev yapan bir baş komiserin 6580 lira maaş aldığı 2020 yılının ardından yeni yılda maaşına 467 lira zam gelmesi bekleniyor. Bir başka deyişle, 2021 yılının baş komiser maaşı; 7.047 lira olacaktır. Yine ¼ statüsündeki öğretmenler; 2020 yılının Temmuz ayında 4.480 TL maaş alırken 2021 yılının Ocak ayında ise 5.226 TL maaş alacaklar. Hemşirelerin (9/4) ise 4.470 lira alırken yeni yılda 4.787 TL maaş alması bekleniyor. Bir başka deyişle, maaşlarında 317 TL tutarında bir artış olacaktır.

Polis, öğretmen ve hemşire maaşları kadar son yılların gözde mesleği bekçilerin de alacağı maaş merak edilmektedir. 3.590 TL alan bekçilerin 255 liralık zamla beraber 3.845 TL maaş alacağı söyleniyor.

3600 Ek Gösterge Kimleri Etkileyecek?

Ek göstergenin hem memurlar hem de memur emeklileri için son derece önemli olduğunu söylemeliyiz. Çünkü, ek gösterge sayesinde hem memur maaşları, hem de memurların emekli olduktan sonra alacakları maaşların ve ikramiyelerin belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bir başka deyişle, ek gösterge yüksek olduğu takdirde memur maaşlarının ve ikramiyelerinin de yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bu sebepten dolayı, memurlar, sahip oldukları unvanların 1.derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını isterler. Bu durumu bir örnekle açıklamak mümkün! Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan memurun alacağı maaş ve ikramiye tutarı hiçbir zaman aynı olmayacaktır.

2020 yılının bitmesine çok kısa bir süre kala 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi merakla beklenmektedir. Bu sayede, yukarıda da belirttiğimiz üzere tüm memur maaşlarında artış olacaktır.