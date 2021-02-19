Melih Gökçek'ten Zehir Zemberek Açıklamalar! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Melih Gökçek katılmış olduğu canlı yayında kendisini Twitter hesabından engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek yapmış olduğu açıklamada, ‘’Ekrem İmamoğlu benden korkuyor tweetlerim onu rahatsız ediyor beni tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor’’ ifadelerini kullandı.

Eski belediye başkanı Melih Gökçek, konuk olmuş olduğu bir kanalda gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek yapmış olduğu açıklamalarda, siyasetten ayrılmadığını belirterek sadece bir makamdan ayrıldığını, ifade etti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e “Ekrem İmamoğlu'nun sizi Twitter'dan engellemesi neden bu kadar içerlediniz?’’ sorusu yöneltildi.

‘’HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI HER ŞEY REZALET OLDU’’

Melih Gökçek ise kendisine sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden korktuğunu ve atmış olduğu tweetlerin Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız ettiğini ifade etti. Açıklamasının devamında ise, “Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor, e haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor her şey çok güzel olacaktı her şey rezalet oldu’’ cevabını verdi.

Eski Ankara belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek, şahsi Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nun kendisini engellediğini gösteren bildirimi ekran görüntüsü alarak Twitter hesabında bu görüntüyü paylaşarak altına şu yazıları yazdı, ‘’ Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?’’ ifadesini kullandı.

BAŞKANLIĞI BIRAKTIĞI İÇİN GÖNLÜ KIRILMIŞ

Melih Gökçek, kendisine sorulan “Başkanlığı bırakmak zorunda kalmak sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?” sorusuna verdiği cevapta gönlünün kırıldığını belirtti. Bugüne kadar bu konu hakkında hiç konuşmadığını söyleyen Gökçek, bir gün olanları anlatırsa tüm milletin ona hak vereceğini dile getirdi. Başkanlıktan alınması konusunda Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlamadığını belirten Gökçek, görevden alındığına kırıldığının altını çizdi. Buna ek olarak seçimlere katılsaydı kesinlikle seçimi kazanacağını da vurguladı.