Melih Gökçek: ‘Ekrem İmamoğlu Benden Korkuyor!’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global’de Buket Aydın’ın programına katıldı. 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği ile görevini bırakan Gökçek, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Twitter’ı bu kadar aktif kullanmasının nedeninin siyasette hala iddiası olduğuna ilişkin soruya Gökçek, “Siyasetten gitmedim. Belli bir makamdan ayrıldım” diye yanıt verdi.

‘İmamoğlu benden korkuyor’

‘Ben seçimleri kaybetmedim’

Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini Twitter’da engelleğini söylemiş ve tepki göstermişti. Bu duruma içerlediniz mi diye soran Aydın’a Gökçek, “Neden içerleyeyim ki? Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu.” dedi.

Belediye başkanlığını özlediniz mi sorusu içinse Gökçek, “Ankara benim için tutku. Ankara benim her şeyim. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Hayatta satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Belediye başkanı ilk 5 yıl içinde belediyeciliği öğrenmeye çalışır. Ben bunu aşmışım. Belediyecilik ben de bir aşk. Ben seçimleri kaybetmedim. Ben seçimlere girmedim. Bana Cumhurbaşkanı talep etti. Ben de talebe uydum” ifadelerini kullandı.

‘Mansur Yavaş’a sevgi CHP içinde de azaldı’

Gökçek’in, hakkındaki yorumları en çok merak edilen kişi Mansur Yavaş’tı. Aydın’ın Yavaş’la ilgili sorusu için, Yavaş’ın Ankara’da yaptığı tek şeyin heykel yapıp heykel yıkatmak olduğunu söyleyen Gökçek, “Mansur Yavaş, CHP'lileri işe almıyor bu nedenle sevgi de içeride azalıyor. 6. 500 kişiyi işe aldılar. 400-500 CHP, 500 de İyi Parti diğer kalanlar da Beypazarı ve diğer partilerden. Aldıkları kişilerin toplamı 2.000 civarında. Kalan 4.500 kişiyi Mansur Yavaş nereden aldı. Ben buradan şifreyi verdim. Devlet bunu araştırsın. Arkasından çok enteresan bir şey çıkar.” diyerek önemli bir iddiada bulundu.