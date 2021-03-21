Melih Bulu İstifa Mı Etti? Bulu Hakkında Çıkan İstifa Haberlerine Cevap Verdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Bulu’nun rektörlükten istifa ettiğine yönelik haberler yayımlanmıştı.

Melih Bulu’nun rektörlükten istifa ettiğine yönelik haberler yayımlanmıştı. Rektör Bulu konuya ilişkin açıklama yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'ne olaylı bir şekilde rektör koltuğuna oturan Melih Bulu, hem akademisyenler tarafından hem de üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi ve edilmeye devam ediyor. Protestoda çıkan olaylarda, polis ile öğrenci karşı karşıya geldi. Olaylar sonucunda çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış bazıları ise tutuklanmıştı. Yaşanılan arbedeler sonucunda bazı öğrenciler yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı ataması ile rektör koltuğuna oturan Melih Bulu bütün bu protestolara rağmen koltuğunu bırakmaya hiç niyetli değil. Üniversitelere rektör ataması Cumhurrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılıyor.

Akademisyenler ve üniversite öğrencileri Merih Bulu'nun rektör olmasını istemiyor. Son zamanlarda çıkan, ‘’Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Melih Bulu istifa etti’’ haberlerine rektörden yanıt geldi. Rektör Bulu, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada istifa haberlerini yalanlayarak açıklamada bulundu. Açıklamasında, ‘’ Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim’’ paylaşımını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde ataması olaylı olan ve aynı zamanda uzun süredir protesto edilen Bulu, protestolara hiç aldırış etmiyor. Son zamanlarda çıkan istifa haberlerininde attığı tweetle yalanladı.

Sosyal medyada paylaşılan, ‘’ Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi’’ haberini yalanladı. Bulu alıntı yaparak tweete, ‘’ Peki bunlar şeyin haberi var mı? Mesela benim :) ‘’ paylaşımını yaptı.

Melih bulu, olaylı şekilde rektörlüğe gelmesinin üzerine, akademisyenler, öğrenciler ve pek çok kişi tarafından protesto edildi. Melih Bulu, bu protestolara cevap vermediği gibi alaylı bir şekilde rektörlüğe devam ediyor. Protesto sırasında, öğrencilere zaman zaman karşısında çay içerek zaman zaman dinlediği tarzdaki müzikleri anlattı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, istifaya çağırdı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu bu çağrılara, ‘’ Asla istifa etmeyi düşünmüyorum’’ ifadeleri ile yanıt vermişti.