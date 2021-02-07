Melih Bulu Eski Açıklamalarıyla Gündemde: ‘Çatışmada Roketimiz Gitse, Bir Gemiye Vursa…

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu, gündemde birçok tartışmanın yaşanmasına neden olmuştu. Bulu’nun TVnet kanalında katıldığı bir programda sarf ettiği sözler gündeme damgasını vurdu. Programda, “Yeni Türkiye’nin gücünün ne olduğunu göstermemiz lazım” diyen Bulu, “Şu anda bölgede bizimki kadar güçlü bir donanma yok. Bence bunun öne çıkarılması lazım. Çünkü masaya oturduğumuz zaman herkes bilmeli ki Türkiye'nin çok güçlü bir donanması var. Belki de birkaç tane görsel de sunmak lazım. Mesela bir ufak çatışmada bizim bir roketimiz gitse bir gemiye vursa, herkes de görse” ifadelerini kullandı.

Bulu'nun eski açıklamaları gündemdeydi

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 15:54