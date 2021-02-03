Melih Bulu'dan "İstifa etmeyeceğim" açıklaması!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, kendisine karşı düzenlenen protesto gösterilerine rağmen hiçbir şekilde istifa etmeyi düşünmediğini ifade etti. Bulu, yaşanan krizin 6 ay içerisinde sona ereceğine inandığını söyledi. 6 aylık sürecin bu şekilde sert geçmeyeceğini belirten Bulu, gerginliğin azalacağını ve 6 ay içerisinde tümüyle biteceğini aktardı.

"DEVA Partisi'nden tepki gelince danışmanlığı reddetti"

Bulu, rektör danışmanlığına Oğuzhan Aygören'i atamış ancak söz konusu isim bu pozisyonu kabul etmemişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bulu, Aygören ile eskiden tanıştıklarını ve kendisini danışmanlığa getirdiği zaman hiçbir sorunun olmadığını ancak bir süre sonra üyesi olduğu DEVA Partisi'nden tepki görünce Aygören'in pozisyonu reddetmek mecburiyetinde kaldığını dile getirdi.

"Tutuklananlar resmi savunmaya devam ediyorlar"

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resminin yere serildiği sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Bulu, izinsiz bir şekilde gösteri ve sergi düzenlenemeyeceğine dikkat çekti. Bulu, söz konusu sergi için herhangi bir şekilde izin alınmadığını belirterek, güvenlik görevlilerinin önceden Kabe resmini görüp uyarıda bulunduklarını ancak öğrencilerin resmi kaldırmadıklarını söyledi. Söz konusu olaya karışan iki öğrencinin tutuklandığını belirten Bulu, söz konusu öğrencilerin bu resmi savunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen sergide, Kabe resminin tam ortasına şahmeran figürünün ve köşelerine de LGBT bayraklarının çizildiği fark edilmişti.

Bulu, protestocular tarafından rektörlük binasının bütün kapılarının tutulduğuna dikkat çekerek, binadan dışarı çıkmasının engellendiğini söyledi. Protestocuların kendi aralarında seçtikleri bir ekiple konuşabileceğini dile getirdiğini aktaran Bulu, bunun kabul edilmediğini ve kendisinden protestocuların yanlarına gitmesinin istendiğini ifade etti.

"Yanlarına gitmem riskli bulundu"

Bulu, grubun çok kalabalık olduğunu ve yanlarına gitmesinin güvenlik güçleri tarafından riskli bulunduğunu belirterek, birçok kez uyarı yapılasına rağmen ablukanın asla bitmediğini ve binadan çıkamadığı için polis ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.

"LGBT bireylere tepkili değilim"

Şu anda asla LGBT kimliğinin hedef gösterilmediğini kaydeden Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin kurumsal anlamda bütün kimliklere saygı gösterdiğini dile getirdi. Bulu, LGBT bireylere asla tepkili olmadığına dikkat çekerek, söz konusu bireylerin özgürlüklerini her zaman savunduğunu ifade etti. LGBT'nin aday kulüp olduğunu aktaran Bulu, tartışmalı Kabe resminin bulunduğu sergiye ilişkin materyallerin LGBT'nin odasından çıkması ve PKK terör örgütüne ilişkin bir materyale de söz konusu odada rastlanması üzerine LGBT'nin kulüp adaylığının iptal edildiğini anlattı.

Habertürk yazarı Alçı, konuya ilişkin tutanağa ulaştığını ve LGBT'nin kulüp odasında polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucu "Kürdistan Halk Kongresi Demokratik Kuruluş Belgeleri" adında bir kitabın bulunduğu ifade ederek, öğrencilere bunun doğru olup olmadığını sordu.