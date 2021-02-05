Melek İpek: Günlerdir şiddete maruz kalmıyorum!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 31 yaşında olan Melek İpek ile 36 yaşında olan Ramazan İpek arasında 7 Ocak 2021'de tartışma yaşanmıştı. Ramazan İpek, acımasız bir şekilde Melek İpek'i kelepçelemiş, kendisine cenin pozisyonunda ve çıplak şekilde şiddet uygulamış, tecavüz etmişti. Bunun üzerine bayılan Melek İpek'in gözleri mosmor olmuştu. Ramazan İpek, evden çıkmadan önce eşini ve çocuklarını ölümle tehdit etmişti.

Ölüm tehditleri nedeniyle av tüfeğiyle beklemişti

Daha sonra Ramazan İpek yeniden eve gelmiş, Melek İpek de ölümle tehdit edildiği için elinde av tüfeğiyle karşısına çıkmıştı. Bunun üzerine çift arasında yeniden tartışma çıkmış ve Melek İpek elinde bulunan av tüfeğini kullanarak Ramazan İpek'in ölümüne neden olmuştu. Melek İpek, bunun üzerine hemen ambulans çağırmıştı.

Ellerinin kelepçeli olduğu fark edilmişti

Melek İpek'in ambulans çağırması üzerine sağlık personeli olayın yaşandığı eve gelmişti. Sağlık personeli, çıplak olan Melek İpek'in ellerinde de kelepçe bulunduğunu fark etmişti. Bunun üzerine Melek İpek'in ellerindeki kelepçe çözülmüş ve sağlık personeli kendisine gerekli müdahaleyi yapmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı

Gözaltına alınan Melek İpek, daha sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Melek İpek ve Ramazan İpek çiftinin çocukları ise annenin yakınlarına emanet edilmişti.

Melek İpek'ten mesaj geldi

Cezaevinde bulunan Melek İpek, son olarak avukatı Ahmet Onaran ile mesaj yolladı. Avukat Onaran'ın dün ziyaret ettiği Melek İpek, kendisine yollanan bütün mektupları gözyaşları içerisinde okuduğunu dile getirdi. Melek İpek, elinden geldiği kadar herkesin mektubuna yanıt verdiğini söyledi. Yanıt veremedikleri için özür dileyen ve selamlarını yollayan Melek İpek, çocuklarına sarılıp onlarla birlikte uyumayı özlediğini belirtti. Melek İpek, patates kızartmasını da özlediğini ifade etti. Devlete ve adalete yönelik güveninin tam olduğunu aktaran Melek İpek, cezaevinde 27 gündür hiç şiddete maruz kalmadığını ve çocuklarının da bu nedenle dışarıda daha rahat hissettiklerini dile getirdi.

"Meşru müdafaa yok" denilmişti

Başsavcılık tarafından Melek İpek hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Melek İpek'in "kasıtlı şekilde öldürme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alması istenmişti. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker, Ramazan İpek'in av tüfeğiyle öldürülmesi olayının meşru müdafaa olarak görülemeyeceğini ifade etmişti. Cumhuriyet Savcısı Çeliker, Melek İpek'in tahrik indiriminden yararlanmasını istemişti. Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin davanın kısa süre içerisinde görüleceği belirtilmişti.

"Ben sürekli ölümle tehdit ediyordu"

Melek İpek, evlilik sürecinde maddi problemler nedeniyle Ramazan İpek ile sık sık tartıştıklarını söylemişti. Eşinin kıskanç tavırları yüzünden sorun yaşadıklarını kaydeden Melek İpek, önceden de birçok kez fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını, karakola gidip durumu anlatmayı ve darp raporu olmayı istediğini ama eşi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini ifade etmişti.

"Silahlara merakı vardı"

Melek İpek, eşinin silahlara merakının olduğunu, bu yüzden kendisinden korktuğunu belirtmişti. Birkaç ay önce kavga esnasında Ramazan İpek tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ve yaralandığını ifade eden Melek İpek, eşinin kendisini "öldürüp köpeklere yedirmekle" tehdit ettiğini anlatmıştı. Melek İpek, ilk hamileliği esnasında eşinin eve 17-18 yaşlarındaki kızlara çağırdığını söylemişti.

"Onları öpüşürken gördüm"

Eşiyle M.A.'yı öpüşürken gördüğünü belirten Melek İpek, doğumun ardından bir süre annesinin yanında durduğunu ve kendi evine geldiğinde M.A.'nın çıplak bir şekilde yatakta uzandığını söylemişti. Melek İpek, sinir krizi geçirdiğini ve Ramazan İpek tarafından yine ölümle tehdit edildiğini kaydetmişti. M.A.'yla bir süre aynı evde kaldıklarını anlatan Melek İpek, eşi tarafından M.A.'ya da fiziksel şiddet uygulandığını ifade etmişti.