Melek İpek Görüşmesi Ortaya Çıktı! 112 Sağlık Görevlisi İle Yapılmış

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek olayında yeni bir gelişme yaşandığı haberi gündeme bomba gibi oturdu. 31 yaşındaki Melek İpek’in 2 yıllık eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek, Antalya'da çıplak bir şekilde eşi Melek İpek’e işkence yapmış ve ölümle tehdit etmişti. Melek İpek ise bu olay sonrasında kendisine çıplak bir şekilde işkence yapıp ölümle tehdit eden eşinin hayatına son vermişti. Türkiye'nin konuştuğu olay hakkında yeni bir bilgi de öğrenildi. 31 yaşındaki Melek İpek’in acil çağrı merkezi ile yaptığı görüşme hakkında detaylı bilgiler verildi. Yapılan incelemelerde İpek’in telefondaki sağlık görevlisine “Kocamı vurdum çabuk yetişin.” şeklinde açıklamalarda bulunduğu anlaşıldı.

Yaşanan dehşet verici olay 7 Ocak tarihinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanmıştı. 12 yıllık evli çift Ramazan ve Melek İpek arasında yaşanan tartışma sonucunda 36 yaşındaki Ramazan İpek eşi tarafından öldürülmüştü. Servis şoförlüğü işi ile uğraştığını öğrenilen Ramazan İpek, ilk olarak eşinin kıyafetlerini çıkarttı ve kelepçe takarak saatlerce şiddete maruz bıraktı ve darp etti. Eşi tarafından yediği dayaktan sonra gözleri şişen ve yüzünde morluklar oluşan Melek İpek, bir süre sonra şiddet sebebi ile halsiz kalmıştı. Ramazan İpek ise eşini ve iki çocuğunu öldüreceğini ifade etmiş ardından sabaha karşı evden ayrılmıştı. Eşini ve çocuklarını öldüreceğini söyleyen Ramazan İpek eve döndüğünde ise elleri kelepçeli halde ev tüfeği ile bekleyen eşi Melek İpek’i karşısında gördü.

12 yıllık evli çift arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek eşini tüfekle vurdu ve 112 acil çağrı merkezini arayarak durum hakkında bilgi verdi. Sağlık ekipleri ise yapılan ihbar üzerine eve geldiğinde Melek İpek’i çıplak vaziyette ve elleri kelepçeli halde buldu. Kelepçeleri ekipler tarafından açılan İpek’e ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yaşanan korkunç olay sonrasında Melek İpek hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.