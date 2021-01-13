Mehmetçik terörle mücadelede kar kış dinlemiyor! 

Türk askerleri, olumsuz hava koşullarında da vatan nöbetinde... Türk askerleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan üs bölgelerinde terörle mücadelesine devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, hem yurt içinde bulunan üs bölgelerinde hem de sınır ötesinde bulunan üs bölgelerinde -10 derecede görev yürütüyor. Yiğitler, 1,5 metreden fazla karın bulunduğu yerlerde de hiçbir şekilde bıkmadan usanmadan mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken ve sağanak ile kar etkili olurken, Türk askerleri hem olumsuz hava şartlarında hem de çetin arazi koşullarında görevini bir an bile bırakmıyor. Kayak merkezlerinde bile beklenen kar kalınlığına ulaşılamazken, Türk askerleri yükseklerdeki üs bölgelerinde kar yağışının altında ve düşük hava sıcaklıklarında mücadelesini sürdürüyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde bulunan 72 üs bölgesinde gece saatlerinde hava sıcaklıkları -10 derecenin altına gerildi. 6 üs bölgesinde ise kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği ifade edildi.

Hem Mehmetçik'in kıyafetleri hem de üs bölgeleri daha önceden olumsuz hava koşullarına karşı hazır hale getirildi. Kahraman Türk askerleri, söz konusu hazırlıklar sayesinde kötü hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), sık sık devriye faaliyeti yürütüyor. Aynı zamanda dinleme ve pusu çalışmaları yapan Türk askerleri, operasyonlarına da kararlı biçimde devam ediyor. Mehmetçik hem Türkiye'de hem sınır ötesinde geçen ay düzenlediği orta ve büyük çaplı 43 operasyonu zorlu şartlarda düzenledi. Bu operasyonlar sırasında 226 terörist etkisizleştirildi.

MSB (Millî Savunma Bakanlığı), sınırda görev yapan Mehmetçik'in teröristlere hiçbir şekilde göz açtırmadığı mesajını verdi. Bakanlık, Şırnak'ta bulunan sınır komutanlığında görevli Mehmetçik'in olumsuz hava şartları altında arama-tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.