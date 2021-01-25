Meclis’ten Onay Çıkarsa Su ve Doğalgaz Faturalarından Vergi Alınmayacak!

Salgın döneminin olumsuz etkileri vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Salgın döneminde özellikle evde geçirilen vakitlerin artmasıyla birlikte faturalar da daha da kabarmaya başladı. Bu zor zamanlarda bazı vatandaşlar ise gidemezken, bazıları işten çıkarılmışken de artan faturaları ödemek oldukça vatandaşı zorladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun zamandır etkisini göstermekte. Bu kadar uzun süren karantina ve salgın dönemi ile birlikte vatandaşlarımız evlerinde eskisinden çok daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu da başta su ve doğalgaz olmak üzere faturalara hızlıca yansıdı.

Saldın döneminde yaşanana olumsuz etkilerden vatandaşları korumak adına da CHP tarafından yeni kanun teklifi yapıldı. Bu kanun teklifine göre vatandaşlarımız faturalardan yana yüzleri gülebilir. Kanun kapsamında su ve doğalgaz faturalarından alınan vergilerin 2021 yılın sonuna kadar alınmaması amaçlanıyor.

Her geçen gün salgına dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşımıza destek olmak için hem devletten hem kamu bankalarından hem de muhalefetten destek adımları geliyor. Yine bir destek de Cumhuriyet Halk Partisinden geldi. CHP Niğde Milletvekili olarak göre yapmakta olan Ömer Fethi Gürer meclisine yeni kanun teklifi önerdi.

Gürer tarafından yapılan söz konusu teklife göre 2021 yıl bitimine kadar elektrik, su ve doğalgaz faturalarından verilerin kaldırılması hedefleniyor. Böylece vatandaşlarımızın fatura yükleri de hafifletilmiş olacak.

CHP tarafından sunulan teklif de elektrik, doğalgaz ve su kullanımından tüketim vergisi, çevre ve temizlik vergisi ile TRT payı gibi ek alımların kaldırılması isteniyor.

TBMM komisyonunda ise görüşülecek olan teklif sonucuna dair Gürer açıklamalarda bulundu.

Gürer, son zamanlardaki faturaların dar gelirli vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti. Salgın döneminde ek vergilerin faturalara yanıtlaması devem derse mağduriyetler de artacaktır dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Niğde milletvekili olarak görev yapan Ömer Fethi Gürer tarafından sunulan kanun teklifi ise ileriki günler içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda tartışılacak.

Eğer kanun teklifi kabul edilirse şüphesiz ki dar gelirli vatandaşlarımız için oldukça büyük bir gelişme olacaktır.