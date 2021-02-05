MEB Şubat Ücretsiz Tablet Dağıtımı Başladı! Şubat Ayında Ek 100 Bin Tablet Dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamayla ücretsiz tablet müjdesi bekleyen öğrencilere güzel haberi verdi. Yapılan son açıklamaya göre 2021 Ocak ayında 500 bin adet ücretsiz tablet dağıtımı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi kişilere yardımların ise devam edeceği müjdelendi. 2021 Şubat ayında yapılan planlamaya göre Türkiye genelinde 100 bin adet ücretsiz tablet dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi. Tablet dağıtımı gerçekleştirilirken ailelerin gelir durumu, çocukların kaçıncı sınıfta oldukları ve hanedeki çocuk sayısının gözönünde bulundurulduğu belirtildi. Bakan Selçuk EBA mobil destek araçlarıyla Türkiye'nin her noktasında çocuklara tablet ulaştırdıklarını belirtti. Toplamda 167 mobil araçla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Ocak ayında yaptığımız çalışmayla sözümüzü tuttuk ifadelerini kullanan Selçuk, Şubat ayı sonunda ücretsiz tablet dağıtımlarını toplamda 600 bine çıkartacaklarını ifade etti.

2021 ŞUBAT AYINDA 100 BİN ÜCRETSİZ TABLET

MEB ücretsiz tablet başvurularına gelen yoğun ilgi sonrasında Şubat ayında ek 100 bin tablet dağıtılmasına karar verildi. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçeleri dahil olmak üzere bu ay sonuna kadar 100 bin tablet daha öğrencilere dağıtılacak. Ücretsiz tablet imkanından yararlanmak için yapılan incelemelerde ailenin maddi durumu, çocuk sayısı ve öğrencilerin sınıfları gözönünde bulundurulacak.

Öğrencilere dağıtılan ücretsiz tabletlerin içerisinde 25 GB internet bulunmaktadır. Böylece öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini herhangi bir internet ücreti ödemeden ücretsiz bir şekilde takip edebilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz tablet dağıtımı başvuruları hakkında açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Ziya Selçuk tablet başvurusu için velilerin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmadığını ifade etti. Tablet dağıtılacak öğrencilerin resmi veriler üzerinden ailelerin gelir düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim ihtiyaç durumuna göre belirlendiği ifade edildi. Bakanlık tarafından belirlenen planlama sonrasında Türkiye'nin her bölgesine belirli kotalarla ücretsiz tablet hizmeti sunuluyor.

Okuyucularımızdan gelen yorumlara göre ise maddi durumu yetersiz olup hala tablet alamamış aileler bulunmaktadır. Bu durumda bulunduğunuz il/ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek durumunuzu ifade edebiliriz. Planlama ve kota hakkında en doğru bilgiler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

BELEDİYELERDEN ÜCRETSİZ TABLET DESTEĞİ

Türkiye'nin bazı bölgelerinde ise belediyeler tarafından ücretsiz tablet ve laptop desteği sunulmaktadır. Örneğin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Esenler Belediyesi, Konya Belediyesi, Sivas Belediyesi, Tuzla Belediyesi kendi bünyelerinde oluşturdukları yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve laptop desteği sunmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 100 binden fazla öğrencilere belediye aracılığıyla ücretsiz tablet desteği verildi. Sizde bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek tablet desteği olup olmadığını araştırabilirisiniz.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 21:10