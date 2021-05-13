MEB Duyurdu! Lise Sınavlarında Yeni Düzen

Liselerde sınav uygulamaları ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı ve liselerde ölçme ve değerlendirme uygulama süreçlerinin düzenlendiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Liselerde sınav uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin yapılan açıklamada 2021 ve 2021 eğitim öğretim yılının 1 ve 2 dönemine ilişkin yapılacak olan sınavların lise son 12. sınıflarda tamamlanmış, hazırlık, 9, 10, ve 11 sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususlarının göz önünde bulundurulduğu bilgisi belirtildi. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin tekrardan düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada bakanlığın resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarını korona virüs tedbirleri doğrultusunda tekrardan düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılının hem 1. hem de 2. dönemine ilişkin olarak sınavların lise sonuncu sınıflarda tamamlandığı ve diğer sınıflarda gelinen durumun da yeniden düzenlendi bilgisi açıklandı.

Son açıklamalara göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak her dersten tek sınav yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Lise son 12. sınıflar düzeyinde ise 1 ve 2. döneme ilişkin sınavların tamamlandığı sınıfların öğretim yılına ilişkin olarak iş ve işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır, şeklinde ifadeler kullanıldı.

İkinci dönemde hazırlık 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacağı bilgisi paylaşıldı ve sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin imzalamış olduğu dilekçelerin en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar Eğitim Kurumu müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra MEB tarafından açıklanan bilgilerde 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak sınavlara katılım sağlamak isteyenler hakkında da bilgi verildi. İlgili öğrencilerin sınavlarının 1 Kasım 2021 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında istenen kazanım ve konuları kapsayacak şekilde yapılacağı duyurusu gerçekleşti.