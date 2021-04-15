MEB'den Lise Kararı! Ziya Selçuk İmzaladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin merak edilen ve öğrenciler ile veriler tarafından oldukça merak edilen usul ve esaslar belirlendi.

Belirlenen esas ve usullara göre; bütün resmi ve özel okulların 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilmesi şeklinde karar alınırken, hazırlık sınıfları, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı olacak şekilde uzaktan eğitime geçilecek, öğrenciler eğitimini evlerinden sürdürecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları ise 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen ders konularını kapsayacak şekilde 3 Mayıs tarihinden itibaren uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendi imzası ile gönderilen açıklamada, bütün Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs Tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde uzaktan eğitim konusunda yeni kararlar alındığı ifade edildi. Yayımlanan genelgeye göre, lise son 12'nci sınıflarda, üniversiteye hazırlık söz konusu olduğu içinyüz yüze eğitime devam edileceğini, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik kursların cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

Hazırlık sınıfları, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda ise tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçişin sağlanacağını hatırlatarak, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020 tarihi ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen ders konularını içerecek şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar kapsamında uygulanacak.

Meslek 12'nci Sınıflar Yüz Yüze Eğitim Görecek

Mesleki ve teknik anadolu liseleri,güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı anadolu liseleri, Lise son yani 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil diğer kalan bütün sınıflar uzaktan eğitime geçiş sağlayacak.

Çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin Isteğimi aynı zamanda öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından coronavirüs kapsamında tedbirlerin alınması şartı ile devam edecek.

12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile yapılacak

Özel Eğitim Meslek Okulları

Diğer bir yandan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ollan özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının lise son, 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz yüze olacakken, diğer sınıflar için ise eğitim uzaktan devam edecek. Ayrıca, lise son 12'nci sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden faydalanan öğrenciler için de velinin talep etmesi halindeyüz yüze ve uzaktan eğitim sürdürülecek.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup ev ortamında ya da hastanede eğitim hizmetinden faydalanan öğrenciler için bütün sınıf seviyelerinde uzaktan eğitime geçiş yapılacak.Kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile eğitim alan 12'nci sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze ya da uzaktan eğitim ile, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yolu ile eğitim almaya devam edecek.