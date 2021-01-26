MEB 500 Bin Adet Ücretsiz Tablet Dağıtacak! MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi başladığından beri dağıtılan bedava tabletler yeni sahiplerini bulmaya devam ediyor. Ücretsiz tablet alamayan vatandaşlar ise “MEB ücretsiz tablet nasıl alınır, MEB ikinci dönem tablet verecek mi?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve öğrencilerin ihtiyacını karşılamak adına ücretsiz bir şekilde MEB tarafından verilen tabletler büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ücretsiz tabletlerde 4.faz dağıtımının başladığını açıkladı. Ocak ayının sonuna kadar 500.000 tabletin öğrencilere ulaştırılacağını belirten Selçuk konuyla ilgili detaylı açıklama yaptı.

21 Aralık tarihine kadar yaklaşık olarak 350.000 adet tablet dağıtımı yapılmıştı. 2021 in sonuna kadar da 300.000 tabletin dağıtılması hedefleniyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU EKRANI

İhtiyaç sahibi olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ücretsiz tabletlerden yararlanmak için herhangi bir başvuru yapılmıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler, okul yönetimleri ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından tespit ediliyor ve bu öğrencilere tabletler ulaştırılıyor.

Bakan Selçuk, velilerin ya da öğrencilerin ücretsiz tablet bilgisayar almak için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmadığını belirtti. Ücretsiz tabletlerin dağıtılacağı kişiler; ailelerin gelir durumu, okul çağında olan kardeş sayısı, öğrencilerin akademik başarısı, özel eğitim gereksinimi gibi kriterler ile belirleniyor.

Dağıtılan bu tabletlerin içinde ücretsiz internet bulunuyor. Tablet bilgisayarlar dağıtıma çıkmadan önce gerekli kontroller yapılıyor ve hızlı bir şekilde sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN BELEDİYELER

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılmıyor fakat bazı belediyelerin düzenlediği tablet kampanyalarına başvuru kabul ediliyor. Yapılan bu başvurularda genellikle öğrencinin adı soyadı, adresi, gelir durumu ve velinin bilgileri, okul ve sınıf bilgileri istenmektedir.

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI İKİNCİ DÖNEM VAR MI, DEVAM EDECEK Mİ?

İkinci dönemde okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği henüz kesinleşmediği için bu konuda net bir bilgi verilmedi. Yüz yüze eğitim başlarsa tablet dağıtımı büyük ihtimalle sona erer fakat online eğitimi devam etmesi durumunda tablet bilgisayar dağıtımı da devam edecektir.