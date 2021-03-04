Mavi kategorideki Uşak'ın sırrı ortaya çıktı!

TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) basın toplantısı gerçekleştiren AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Uşak Milletvekili Güneş, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu dile getirdi.

"Mutluluk verici"

Güneş, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık risk haritasının yayınlandığını kaydederek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirlerin genel olarak düşük riskli olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Uşak'ın da düşük riskli şehirler arasında bulunduğunu aktaran Güneş, koronavirüsle mücadelede çaba gösterenlere teşekkürlerini sundu.

"25 binden fazla vaka tespit edildi"

Güneş, Uşak'ta şimdiye dek 25 bin 707 vaka tespit edildiğini belirterek, şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 660 can kaybının gerçekleştiğini dile getirdi. Ölümlerin ardından Uşaklıların koronavirüsün ciddiyetini fark ettiklerini aktaran Güneş, vatandaşların ilk başta devlet için maske kullandıklarını ancak şu anda kendileri için kullanmaya başladıklarını söyledi.

"Günlük vaka sayısı 5'e indi"

Güneş, Uşak'ta günlük tespit edilen vaka sayısının 5'e indiğini belirterek, yoğun bakım servislerinde bulunan hasta sayısının ise 2'ye gerilediğini kaydetti. Maske, hijyen ve fiziki mesafenin büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Güneş, söz konusu tedbirlerin yanı sıra koronavirüsle mücadelede etkili olan bir şifa kaynağından bahsetti. Güneş, Uşak'ın koronavirüsle başarılı mücadelesinde Uşak tarhanasının da etkili olduğunu belirterek, gazetecilere tarhana çorbası sundu.

Uşak için espriler yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son risk haritasında, Uşak'ın kuzeyindeki Kütahya'nın "yüksek riskli şehirler" arasında yer aldığı ve turuncu kategoride bulunduğu fark edildi. Uşak'ın diğer komşularının ise "orta riskli şehirler" arasında yer aldığı ve sarı kategoride bulunduğu görüldü. Düşük riskli şehirler arasında yer alan ve mavi renkle gösterilen Uşak ise dikkat çekti. Uşak, sosyal medya platformlarında "kötü arkadaş ortamına uymayan insan" olarak nitelendirildi.

Uşak Valisi açıklama yaptı

Uşak'ta azalan vaka sayılarının tekrar artmaması için bütün vatandaşların duyarlı olmaya devam etmesi gerektiğini belirten Vali Kocabıyık, hiçbir şekilde rehavet istemediğini dile getirdi. Kocabıyık, maske, hijyen ve fiziki mesafe önlemlerine riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, koronavirüsle mücadeledeki çabalarından dolayı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları dâhil herkese teşekkür etti.

Uşak'ın yer aldığı mavi kategorideki şehirler için hangi kararlar verildi?

Mavi renkle gösterilen düşük riskli şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma yasağına tamamen son verildi. Söz konusu şehirlerde bütün sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Restoran, lokanta ve kafe gibi yerlerin yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları kararlaştırıldı. 100 kişiyi aşmayacak biçimde nikâh ve nikâh merasimi şeklinde düğün gerçekleştirilebileceği kaydedildi. 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağına son verildi.