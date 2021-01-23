Masumlar Apartmanı karakterlerinin hastalıklarının adları nedir?

Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlamadır. Masumlar Aapartmanı dizisinin yapımıcısı Onur Güvenatam'dır. Senaryo Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu tarafından yazılmaktadır. Yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı, Ender Mıhlar ve Çiğdem Bozali üstlenmektedir. Dizinin başrolünde Ezgi Mola,Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve pek çok başarılı isimler bulunmaktadır. Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında her salı saat 20:00'de yayınlanmaktadır.

Kuşkusuz herkese sinir krizi geçirten acaba dizide abartılıyor mu? denilen hastalıklar merak konusu olmuştur. Ailecek hasta olan karakterlerin hastalıkları araştırılmaktadır. İşte Masumlar Apartmanı ailesinin hastalıklarının adları!

1) Hikmet Baba ( Metin Çoşkun) : "Alzheimer"

Safiye,Gülben,Han ve Neriman'ın babası olan Hikmet'in hastalığı "Alzheimer" kısaca hafıza kayıplığıdır. Dizide sürekli ölen oğlu Ömer ile Han'ı karıştırmaktadır.

2) Safiye (Ezgi Mola) : "Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu" ve "Anksiyete bozukluğu"

Safiye'nin aşırı derecede temizlik yapması, her şeyin kirli olduğunu düşünmesi, takıntıları "Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu" adı verilmektedir. Baskıcı bir anne ile büyüyün Safiye'de çok fazla kaygı vardır, dışarı bile çıkamaz. Bu kaygılarına "Anksiyete bozukluğu" denir.

3) Gülben (Merve Dizdar) : "Enürezis Nokturna" ve "Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu"

Aynı ablasında olan hastalıklar vardır. Ablasından gördüğü her şeyi kapmıştır. Onun gibi temizlik yapar onun kurallarına bağlıdır. Gülben'de de "Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu" vardır. Fakat Gülben'in farkı gece yatarken altına kaçırmasıdır. Buna da "Enürezis Nokturna denilmektedir.

4) Han (Birkan Sokullu) : "Dispozofobi" (Kompulsif Biriktirme)

Han'in çöp karıştırması, karton biriktirmesi Dispozofobi (Kompulsif Biriktirme) denilmektedir. Bu hastalık istifçilik olarak da geçiyor. Değersiz işe yaramayan eşyaların atılamaması ve saklanması durumudur.

5)Neriman (Gizem Katmer) : "Mozoşistlik"

Neriman'ın sürekli kolunu kaşıması, oraya kolanya dökerek canını acıtması ise " Mozoşistlik" hastalığı adı verilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 23:32