Masterchef Birincilik Ödülü Ne? Masterchef 2020 Şampiyonu Ne Kazanacak?

TV8 ekranlarında 3 sezondur yayınlanmaya devam eden Masterchef'te 2020 sezonunun da sonuna yaklaşıldı. Masterchef 2020'de final geldi çattı. Birçok yarışmacı teker teker elendi ve Masterchef'te Serhat ile Barbaros finale kaldı! Son ikiye kalan Barbaros ve Serhat arasındaki mücadelenin ardından 3 Ocak Pazar akşamı Masterchef 2020 Şampiyonu belli olacak! Masterchef izleyicileri bir yandan Masterchef Şampiyonunu merakla beklerken bir yandan da Masterchef birincilik ödülünü araştırıyor. Masterchef 2020 birincisi ne kazanacak? Masterchef Şampiyonuna ödül olarak ne verilecek? Kaç para verilecek? Bu soruların yanıtı araştırılıyor.

Masterchef 2020'de Serhat mı Barbaros mu?

Masterchef 2020'de yarışma boyunca ön plana çıkan Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğu finale kalan isimler oldular! Özgül ve Emir'in elenmesinin ardından son ikiye kalan Serhat ve Barbaros finalde kozlarını paylaşıyorlar. 3 Ocak 2021 Pazar akşamı tv8 ekranlarındaki canlı yayınla belli olacak Masterchef 2020 Şampiyonu, Barbaros mu yoksa Serhat mı olacak? İzleyiciler merakla bu sorunun yanıtını bekliyorlar. Masterchef Serhat da Masterchef Barbaros da bu sezon şimdiye kadar yaptıkları yemeklerle hem şefleri hem de ekran başındaki izleyicileri mest etmeyi başarmışlardı. Finalde de buna yakışır tabaklarla kıyasıya bir rekabet bizleri bekliyor olacak.

Masterchef 2020 yarışmasında birinciye yani şampiyona verilecek ödül de sıklıkla merak ediliyor. Masterchef izleyicisi Masterchef 2020 Şampiyonunun ne kazanacağını merak ediyor. 2018 yılındaki Masterchef yarışmasının şampiyonu ödül olarak para alırken 2019 Masterchef'te ödül olarak Şampiyona araba verilmişti. Masterchef 2020'de ise Para ödülü verileceği tahmin ediliyor.

Masterchef 2020 Şampiyon Ne Kadar Kazanacak?

Masterchef 2020 yarışmasında ödül olarak para verilmesi ihtimalinde Şampiyona 500 bin TL şampiyonluk ödülü verileceği düşünülüyor. Ancak TV8 Masterchef yarışmasında birinciye verilecek ödülle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Geldiğinde bu sayfayı güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 14:29