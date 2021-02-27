Maske uyarısı alınca iç çamaşırını yüzüne geçirdi!

Güney Afrika'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Söz konusu ülkede, markete maske takmadan giren bir kadın uyarı aldı. Güvenlik görevlisi, kadına maske takması için uyarıda bulundu. Görevli, maske takmaması durumunda kadının alışveriş yapmasına müsaade edilmeyeceğini ve marketten atılacağını söyledi.

Bunun üzerine öfkelenen kadının iç çamaşırını çıkardığı ve yüzüne taktığı görüldü. O anda markette bulunan başka bir kişi, imalı bir şekilde kadını tebrik ettiğini belirtti.

Tepki çekti

Sosyal medya kullanıcıları, markete maske takmadan giren kadına tepki gösterdi. Kullanıcılardan bazıları, kadının iç çamaşırını yüzüne takmasını "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilmişti

Güney Afrika'da mutasyonlu koronavirüse ilk kez Eastern Cape eyaletinde rastlanmıştı. Yeni türün daha sonra Kwazulu-Natal ile Western Cape'e sıçradığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Türkiye dâhil birçok ülkenin Güney Afrika ile uçuşları durdurduğu görülmüştü. Sağlık Bakanlığı Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Salim Abdul Karim, Güney Afrika'da rastlanan vakalarda 501.V2'nin baskın tür haline geldiğini söylemişti. AstraZeneca-Oxford aşısının mutasyonlu koronavirüse karşı minimum düzeyde etkili olduğu ortaya çıkmış, bunun üzerine Güney Afrika söz konusu aşıyı yapmaya son vermişti. Söz konusu ülke, Pfizer/BioNTech ile Johnson & Johnson aşılarının uygulanacağını duyurmuştu.

Sınır kapıları kapatılmıştı

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, geçen ay yaptığı açıklamada, sınır kapılarında tatil süresince yığılma yaşandığını belirterek, bu nedenle koronavirüs vakalarının patlak verdiğini dile getirmişti. Ramaphosa, Güney Afrika'ya girişlerde sağlık yönetmeliklerinin uygulanmadığını ve birçok insanın test yaptırmadan ülkeye girdiğini belirterek, 20 sınır kapısının bu nedenle 15 Şubat gününe kadar tamamen kapatıldığını söylemişti.

Maske takmayanların gözaltına alınmasına karar verilmişti

Güney Afrika'da saat 21.00 ile saat 05.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması uzatılmıştı. Söz konusu ülkede maske kullanmayan kişilerin gözaltına alınabilmelerinin önü açılmıştı.

Güney Afrika koronavirüs tablosu

Güney Afrika'da şu ana kadar 1 milyon 510 bin 778 vaka tespit edilirken, 1 milyon 426 bin 417 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek koronavirüs kaynaklı 49 bin 784 can kaybı gerçekleşti.