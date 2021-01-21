Maske kuralını ihlâl edenler şınav çekiyor!

Bali Adası'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında ilginç bir yönteme başvuruldu. Polis ekipleri, koronavirüs önlemlerine aykırı davranarak maske takmayan kişilerden 50 şınav çekmelerini istiyor. Maskesini kurallara uygun şekilde takmayanlardan ise 15 şınav çekmeleri talep ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Suryanegara, yabancı turistlerden bazılarının maskelerini kurallara uygun şekilde takmadıklarını ifade etti. Suryanegara, iş yerlerinden bazılarının da sağlık yönetmeliklerine riayet etmediklerini bildirdi.

"Birçok kişi maske takmıyor"

Restoranlara giden kişilerin, plajda yürüyüş yapan kişilerin veya motosiklete binen kişilerin genel olarak maske kullanmadıklarına dikkat çeken Suryanegara, bu kişilere gereken cezanın verildiğini söyledi. Suryanegara, koronavirüs kurallarına riayet etmeyen kişilerden ceza olarak şınav çekmelerinin istendiğini söyledi.

Gulfnews'te yer alan habere göre, Bali'de maske takmayan yabancı turistlerin alışılmadık bir cezaya maruz kalması sosyal medyanın gündemine oturdu. Ortaya çıkan görüntülerde, bunaltıcı tropik sıcaklıkların etkisini gösterdiği Bali'de şort ve tişört giyen turistlerin şınav çektikleri, güvenlik güçlerinin de söz konusu turistlerin başında bekledikleri fark edildi. Koronavirüs vakalarının Endonezya'da patlak vermesi üzerine Bali'de geçen sene maske kullanımı zorunlu oldu.

"100 bin rupi ödediler"

Son günlerde Bali'de çok sayıda yabancının maskesiz yakalandığı bildirildi. 70'den fazla kişi 100.000 rupi (7 dolar) ödemek zorunda kaldı. Parasının olmadığını söyleyen kişilerden şınav çekmeleri istendi. Maske takmayan kişilerin ilk başta kuralı bilmediklerini iddia ettikleri, daha sonra da maskelerini unuttuklarına veya maskelerinin ıslak ya da hasarlı olduğuna dair itirafta bulundukları öğrenildi.

Bali'de yetkililer, koronavirüs yönetmeliklerine aykırı davranan yabancıların sınır dışı edilebileceğini söyledi. Fakat şu ana kadar maske takmayan bir yabancının sınır dışı edildiği görülmedi. Koronavirüsten etkilenen Bali Adası, yabancı turistlere aslında resmî olarak kapalı ancak yine de burada birçok yabancı turistin bulunduğu fark edildi. Endonezya'nın farklı bölgelerinden yabancıların Bali Adası'na gelmelerine izin veriliyor.

Bali Adası'nın ekonomisi yüzde 80 oranında turizme dayanıyor. Bu nedenle Bali Adası, koronavirüs sürecinde ekonomik bakımdan ciddi düzeyde etkilendi.

Endonezya'da koronavirüs bilançosu

Endonezya'da son bir günde 11 bin 703 vaka tespit edilirken, 346 kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu ülkede şimdiye dek 951 bin 651 vaka tespit edilirken, 27 bin 203 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Endonezya'da şu ana kadar iyileşen kişi sayısı ise 346 oldu.