Masanın Altına Saklandılar… Korona Önlemine Uymayan Mekana Baskın!

Koronavirüs pandemisi kapsamında tüm yurtta ciddi kısıtlamalar uygulanırken, bazı işletmeler ve vatandaşlar yasakları delmekte ısrarcı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kısıtlamalara yönelik denetlemelerde Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler’de, Kerim Çavuş caddesinde bir kafenin açık olduğunu tespit etti.

Kafe gizlice eğlence mekanına dönüştürülmüş

Müşteriler masanın altına saklandı

Mekana baskın yapan polis, kafenin eğlence mekanına dönüştürüldüğünü, bununla birlikte içeride içki içildiğini belirledi.

Baskında polis, bazı müşterilerin saklanmak için masanın altına ve mutfak tezgahının arkasına girerek saklandığını tespit etti. İçeride bulunan kişilere ve işletmeye, kanun gereği toplamda 76 bin 320 tl para cezası kesildi.