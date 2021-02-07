Masanın Altına Saklandılar… Korona Önlemine Uymayan Mekana Baskın!

İstanbul Bahçelievler’de koronavirüs önlemlerine uymayan bir mekana polis baskın yaptı. Baskında yakalananlar masanın altına gizlendi…

Masanın Altına Saklandılar… Korona Önlemine Uymayan Mekana Baskın!

Koronavirüs pandemisi kapsamında tüm yurtta ciddi kısıtlamalar uygulanırken, bazı işletmeler ve vatandaşlar yasakları delmekte ısrarcı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kısıtlamalara yönelik denetlemelerde Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler’de, Kerim Çavuş caddesinde bir kafenin açık olduğunu tespit etti.

Kafe gizlice eğlence mekanına dönüştürülmüş

Mekana baskın yapan polis, kafenin eğlence mekanına dönüştürüldüğünü, bununla birlikte içeride içki içildiğini belirledi.

Müşteriler masanın altına saklandı

Baskında polis, bazı müşterilerin saklanmak için masanın altına ve mutfak tezgahının arkasına girerek saklandığını tespit etti. İçeride bulunan kişilere ve işletmeye, kanun gereği toplamda 76 bin 320 tl para cezası kesildi.

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