Mart Ayında Ne Ekilir? Mart Ayı Tarım Takvimi

Önümüzdeki günlerde Mart ayına giriş yapacağız. Sizler için haberimizde sebzecilik, meyvecilik, hububat, çayır, mera ve yem bitkileri, turunçgil, hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, tarımı, arıcılık ve su ürünleri ile ilgili bir takvim hazırladık. İşte mart ayı için tarım takvimi ile ilgili olarak detaylı bilgiler…

Sebzecilik alanında açık tarla yetiştiriciliği için toprağın gübrelenmesi gerekir. Ay sonuna doğru ise biber, domates, patlıcan tarlaya aktarılabilecek seçenekler arasında yer almaktadır. Kışlık sebzelerin hasadına devam edilme süreci olan Mart ayı bezelye, soğan, fasulye, bakla ve bamya tohumlarının ekilmesi içinde ideal bir zamandır. Köşeli yaprak leke hastalığı ve toprak altı zararlarına karşı fide kök çürüklüğü ile birlikte mücadeleler gerçekleştirilmektedir. Seracılık alanında ise turfanda karpuz yetiştiriciliği için hazırlanmış olan plastik örtülü tünelleri daha önceden yetiştirilmiş olan fideler dikilerek sürecin ortalarına yaklaşılır. Aynı zamanda kabak, biber ve salatalık hasadı da yapılması tavsiye edilen seçenekler arasında yer almaktadır. Meyvecilik alanında ise tarım işinde tavsiye edilen durumlardan biri iklim ve türü özgü olarak analizlerin gerçekleştirilmesi ve gübreleme budama işlemlerinin tamamlanması olarak karşımıza çıkar. Zeytin bahçelerinde zeytin güvesine karşı biyoteknik mücadele yapılması tarıma oldukça faydası dokunan bir işlemdir. Aşılama işlemlerine de devam edilerek mart ayı tamamlanabilir. Çayır, mera ve yem bitkileri olarak sorgum sudan otu ekimi yapılması tavsiye edilen bir durumdur.

Silajlık mısır ekimi de gerçekleştirilir ve aynı zamanda ekilen tek yıllık yem bitkilerinin hasadının yapılması oldukça faydalı bir durum olarak görülmektedir. Fare ve diğer kemirgenler ile mücadele edilmesi gerekli bir durum iken ilk azotlu gübre uygulaması ise Mart ayının başında tamamlanması gereken bir işlemdir. Fare ve diğer kemirgenler ile birlikte salyangozlara karşı mücadele de tarım alanında devam eden bir durumdur. Tarım uygulanacak olan alanda bahçede gençleştirme amacı güdülerek veya herhangi bir sebep ile sökülen ağaçların yerine dikim yapılarak mart ayı oldukça uygun bir zaman olarak geçirilir. Aynı zamanda fidanlarda şekil budaması yapılırken ağaçlarda da kuru ve kırık temizliği işlemlere yapılması da tavsiye edilen durumlar arasında yer alır.