Mart Ayında Hangi Meyve Yenir?

İnsan sağlığı için zamanında sebze ve meyve tüketimi oldukça önemli bir konu olurken doğru beslenme çocuklar ve yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için oldukça gerekli olan bir durumdur. Bağışıklığı güçlendirmek ve besin oranlarını doğru bir şekilde tüketmek için mevsime uygun tercihler yapılması oldukça gerekli olan bir durum iken Mart ayında tüketilecek olan meyvelerin ne olduğu ise araştırılan konular arasında yer almıştır. İşte detaylar…

Mart ayı içerisinde genellikle portakal, limon, yerli muz ya da elma gibi meyvelerin tüketilmesi oldukça önemli bir durum iken bu meyveleri Mart ayında tüketmek vücudumuz için gerekli besinlerin alınmasını sağlarken bağışıklık sistemimizi de güçlü kılacaktır. Diğer taraftan sebzeler ise pırasa, karnabahar, kereviz, enginar, ıspanak, kuşkonmaz, bakla, havuç, şalgam, marul, pancar, biberiye, roka, maydanoz, tere ve nane gibi besinlerdir. İlkbaharın ilk ayı olan Mart ayında bu sebze ve meyveleri tüketmek oldukça tavsiye edilen bir durum iken sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken bir tavsiyedir.

Örneğin 150 ya da 130 gram olan küçük boy bir elmanın içinde 60 kalori ve 4 gram lif bulunmaktadır. Bir elmada bulunan çözünen ve çözünmeyen lifler toksik maddelerin vücudumuza atılmasına yardımcı olurken Mart ayında oldukça koruyucu bir etki göstermektedir ve kanserden korunmanıza da yardımcı olur. Diğer taraftan elma içerdiği pektin sayesinde kötü kolesterolün düşmesine de yardımcı olup tüketilmesi tavsiye edilen bir meyvedir. Diğer taraftan kereviz ise oldukça besleyici bir besindir 100 gramında 88.4 gram su bulunan kereviz, 40 kalori içeren bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. A, b, C ve E vitaminleri başta olmak üzere çinko, fosfor, bakır ve selenyum minerallerini içeren kereviz insan vücudu için oldukça faydalıdır ve tüketilmesi tavsiye edilen bir yiyecektir. Nasıl tüketileceği konusunda ise kerevizin yemeği yapılabilir ya da çiğ olarak salatası da tercih edilebilir. Salatalığı, maydanozu, elmayı, kereviz, zencefil ve limonu suyunu ekleyip karıştırma sonucunda da ödem sorunu için günde bir kaç bardak tüketilerek içilebilir ve bu sayede ödem sorunu yaşayanlar hastalıklarına çare bulabilir. Bununla birlikte kereviz sapı da çiğ olarak tüketilebilecek yiyecekler arasında yer almaktadır.