Mart Ayında En Çok Satılan Arabalar Belli Oldu ve Araç Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi Sorusu Yanıt Buldu!

Söz konusu dönemde, Türkiye'de binek ve hafif ticari araçları kapsayan toplam otomotiv pazarında en fazla Fiat, Volkswagen ve Renault satış yaptı.

2021’in ilk çeyreğinde hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 arttı ve 42 bin 196 satış gerçekleşti. Otomobil satışları ise yüzde 57 artış göstererek 156 bin 464 adet olarak kayıtlara geçti.

MART’TA SON 10 YILIN REKORU KIRILDI

Sadece Mart ayında, toplam otomotiv pazarında 96 bin 428 adet araç satıldı ve bunların 76 bin 357 tanesini otomobiller, 20 bin 71 tanesini hafif ticari araçlar oluşturdu. Son 10 yılın en yüksek Mart ayı satış rakamına ulaşıldı ve bununla birlikte 2021’in ilk çeyreği de, tüm zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyrek olarak kaydedildi.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN MARKALAR BELLİ OLDU

Yılın ilk 3 ayını içeren dönemde, binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında en çok satışı yapan marka, 28 bin 460 adetle Fiat oldu. Fiat'ın ardından, 21 bin 259 adetle Volkswagen (VW) ve 20 bin 111 adetle de Renault geldi. Dördüncü sırada ise 19 bin 915 satış ile Ford yer alırken, 17 bin 631 adetlik satışla Toyota beşinci sıraya yerleşti.

EN ÇOK SATILAN ARABALAR

Ocak, Şubat ve Mart ayı verilerini içeren ODD raporuna göre, bu dönemde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 19 bin 323 adet satışla Fiat oldu. Fiat'ın ardından sırasıyla; 18 bin 630 adetle Renault ve 17 bin 808 adetle Volkswagen, 16 bin 336 adetle Toyota, 9 bin 842 adet otomobil satışıyla Skoda geldi.

41 markanın yer aldığı listede, Ocak-şubat döneminde bütün markalar satış yapabildi. Söz konusu dönemde, lüks araçlardan; 1 Bentley, 6 Ferrari, 3 Lamborghini, 9 Aston Martin, 15 Maserati ve 26 Jaguar satıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA REKOR

İlk çeyrekte, hafif ticari araç segmentinde en çok satışı gerçekleştiren marka 14 bin 962 adetle açık ara Ford oldu. Ford'un ardından, 9 bin 137 adetle Fiat ikinciliği, 3 bin 451 adetle de Volkswagen üçüncülüğü kaptı. Bunları sırasıyla 2 bin 506 satışlaPeugeot, 2 bin 190 satışlaDaciaizledi.

Satışların Mart ayında bu denli arttığını gören vatandaşlar “Sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşer mi yükselir mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Biz de sizler için, sektör yetkililerinden Otomol CEO'su Uğur Sakarya’nın konuyla ilgili yaptığı yorumlara haberimizde yer verdik.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Otomol CEO’su Uğur Sarıkaya, özellikle ikinci el otomobil satışlarında Mart ayında kısıtlamaların gevşetilmesi ve baharın gelmesi ile birlikte rekor bir artış gözlemlediklerini belirtti. Söz konusu durum önceki aylardan tahmin ediliyordu ve biz de haberlerimizde vatandaşlara uyarılarımızı yapmıştık. Sektörde hareketlenme başlayıncaaraç fiyatlarının da doğru orantıda artması bekleniyordu. Uğur Sarıkaya, bayilerde bol miktarda stok olmasından ve sıfır araçlarda yapılan kampanyalar nedeniyle ikinci el fiyatlarının baskılandığını ve henüz fiyatlarda artış yaşanmadığını söyledi. Güncel durumda hala ikinci el araç almak için en ideal zamanda olunduğunu ifade ederek vatandaşlara uyarıda bulundu. Nisan ayından itibaren hem sıfır hem ikinci el araç fiyatların tekrar yükseleceğini öngördüklerini belirtti.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın da, önümüzdeki 2-3 ayda daçip tedarikinde yaşanan sıkıntıların devam etmesi durumunda üretim ve ithalatın tekrar sekteye uğrayıp sıfır araç sektörünü duraklatacağını ve vatandaşların ikinci el araçlara yöneleceğini dile getirdi. İkinci el araç fiyatlarının da artan taleple birlikte rekor bir şekilde artışa geçeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 15:09