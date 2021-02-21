Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıktığı bilinen ve Dünya üzerinde etkisini göstererek yaşamı tesiri altına alan yeni tip Koronavirüsü’nün hayatımızdaki etkilerinden birisi de iş yaşantısı üzerinde oldu. Bununla beraber hayatımıza giren Kısa çalışma ödeneği ve Nakdi ücret desteği gibi devlet destekli unsurlar, salgının riskinin devam etmesi nedeniyle geçen seneden beri varlığını sürdürmekteydi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Pandemi döneminde sık sık duyduğumuz Kısa Çalışma Ödeneğinin ne olduğunu vatandaşlar merak etmeye başlamıştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan kısa çalışma ödeneği tanımlamasına göre; Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebepler nedeniyle işyerlerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici bir süreliğine en az üçte bir oranında azaltılması halinde ya da süreklilik koşulu aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen/kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması durumunda bir işyerinde çalışan sigortalı vatandaşlara maksimum üç ay boyunca verilen gelir desteğidir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ 31 MART’A KADAR UZATILDI

Daha önce birkaç kez daha süresi uzatılan ve pandemi süresince iş hayatı olumsuz etkilenen işletmelere destek sağlayan Kısa çalışma ödeneği, 17 Şubat Kabine toplantısından çıkan kararla son kez olduğu söylenerek Mart ayının sonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete’ de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar, 880 bin kişiyi kapsayan kısa çalışma ödeneğinin son kez uzatılarak, 31 Mart’a kadar devam etmesi yönünde oldu. Geçtiğimiz sene uygulaması başlanan ve günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021'de 47.70 liraya çıkarılarak devam etmişti. Şimdiye kadar destek kapsamında 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapıldığı bilinmekte.

Son açıklanan ve resmi gazetede de yayınlanan kararla birlikte, koronavirüspandemisi ile birlikte gündeme gelen Kısa çalışma ödeneğinin akıbeti, son uzatmayla beraber Mart ayından sonra sona ereceği ve normal çalışma hayatına geri dönülmesi yönünde desteklerin devam edeceği şeklinde öngörüldü.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR 2021 ?

Ülkemizde binlerce vatandaşın aldığı Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamalarının nasıl yapıldığı işverenler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. 26 Mart 2020'den beri vatandaşlara verilen bu desteğin hesaplaması yapılırken, çalışan vatandaşın 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınır. Ünlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı baz alınarak hesaplama yapılır.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplarken en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de Kısa Çalışma Ödeneği tutarının aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartıdır. Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, yukarıda söz ettiğimiz gibi Kısa Çalışma Ödeneği hesaplaması yapan ve ödenek almak için başvuru yapan işyerlerine sadece işçilerin çalışmadıkları günler için yapılacak. İş yeri tamamen faaliyetini durdurduysa maksimum 4380,99 lira Kısa Çalışma Ödeneği alabilecek.

2021 MART KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz sene Mart ayında verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Kısa Çalışma Ödeneğinin ödemeleri genellikle işsizlik maaşı ödemesi ile aynı günde yapılıyor. Bu zamana kadar Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri her ayın ilk haftasında ve genellikle ayın 5’inde yapıldı. Şubat 2021’de de bu ödenekler 5 Şubat’ta hak sahiplerinin hesabına yatırılmıştı. Mart ayı ödemelerinin de yine 5 Mart’ta yapılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATIYOR?

Bakanlık, IBAN bilgisi bulunmayan veya sistemde eksik bilgisi olan vatandaşlara, ödemelerinin PTT üzerinden yapılacağını açıkladı. Kişinin başvuru yaparken IBAN numarasını İŞKUR’a verdiyse ödemeler IBAN numarasının ait olduğu banka hesabına yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan iş yerleri e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp arama çubuğuna “Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu” yazarsa karşısına çıkan sayfadan kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler.