Markle: Bebeğimin ten renginin koyu olmasından endişelendiler!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak kendilerine yepyeni bir hayat kuran Prens Harry-Meghan Markle çiftinden oldukça çarpıcı açıklamalar geldi.

"Prens veya prenses olmasını istemiyorlardı"

Markle, Oprah Winfrey'in programında yaptığı açıklamada, hamilelik sürecine ilişkin önemli bir itirafta bulundu. Bebeğinin prens veya prenses olmasının istenmediğini dile getiren Markle, hatta bebeğine asla güvenlik verilmeyeceğinin bile söylendiğini aktardı. Markle, oğlu Archie dünyaya geldiği zaman ten renginin koyu olmasından endişelenenlerin bulunduğunu söyledi.

"Kate beni ağlatmıştı"

Cambridge Düşesi Kate'i düğünden önce ağlattığına yönelik iddialara yanıt veren Markle, bunun tam tersinin yaşandığını ifade etti. Markle, Kate'in düğüne az bir zaman kala bir şeye üzüldüğünü ve kendisini de ağlattığını dile getirdi. Daha sonra Kate'i affettiğini belirten Markle, kendine özür notu ve çiçekler yollandığını söyledi.

"İntihar etmeyi bile düşündüm"

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde oldukça mutsuz hissettiğini ve intihar etme fikrine bile kapıldığını aktaran Markle, bu süreçte yaşamak istemediğini itiraf etti. Markle, yaşamını sona erdirmenin herkesi mutlu edeceğini düşündüğünü kaydederek, farklı bir yerlere gitmeye gereksinim duyduğunu söyledi. Çift, 2018 senesinin Mayıs ayındaki düğünden 6 ay sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmayı düşünmeye başladıklarını itiraf etti.

Prens Harry, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki anlayışsızlık nedeniyle kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verdiklerini belirtti. 1997 senesinde annesi Prenses Diana'nın hayatını kaybettiğini hatırlatan Harry, aynı şeylerin yeniden yaşanmasından korktuğunu söyledi.

"Telefonlarıma yanıt vermedi"

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarından itibaren Kraliçe Elizabeth ile şimdiye dek 3 defa telefonda görüştüklerini kaydeden Harry, babası Prens Charles ile 2 defa görüştüklerini ama bir süre sonra kendisinin telefonlara yanıt vermediğini dile getirdi. İngiliz Kraliyet Ailesi ile ekonomik ilişkilerini 2020 senesinin başlarında kestiklerini belirten Harry, bu nedenle Spotify ve Netflix ile anlaşma imzaladıklarını söyledi. Harry, babası Prens Charles'ı daima sevdiğini belirterek, ilişkilerini iyileştirmek için çaba harcayacağını ifade etti.

"Kapana kıstırılmış gibiydim"

Markle ile bir araya gelmeden önce kapana kıstırılmış gibi hissettiğine dikkat çeken Harry, herhangi bir çıkış yolu bulamadığını dile getirdi. Los Angeles'ta bir hayat kurmalarını "mutlu son" olarak değerlendiren Markle, kendisine korunacağını belirten İngiliz Kraliyet Ailesi'ne güvendiği için pişman olduğunu söyledi.

"Kızımız dünyaya gelecek"

Harry, ilk bebeklerinin erkek olduğunu hatırlatarak, şimdi ise bir kız çocuğuna sahip olacaklarını söyledi.