Marketlerin Açılış Kapanış Saatleri Değişti! A101 BİM Şok Migros Saat Kaçta Açılıyor Kaçta Kapanıyor?

Bilindiği üzere koronavirüs salgını ile mücadele etmek için ülkemizde bazı kısıtlamalar getirilmiş ve çeşitli önlemler alınmıştı. Banka, kargo şirketleri, restoran ve kafeler gibi çoğu yer çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Market zincirlerinin de çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Vatandaşlar “Hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, BİM A101 Şok Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Sizler için zincir marketlerin açılış kapanış saatlerine haberimizde yer verdik.

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararlara göre marketlerin çalışma saatleri değişti. Artık marketler yalnızca belirli saat aralıklarında açık olacak. İşte BİM, A101, Şok Migros'un yeni açılış kapanış saatleri...

Hafta içi ve hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamalarında marketlerin hizmet verdiği süre azaldı. BİM, ŞOK, A101, Migros hafta içi ve hafta sonu saat 10.00’dan itibaren hizmet vermeye karar verdi. Söz konusu marketlerin kapanış saati ise hafta içi 20.00 hafta sonu 17.00 olarak belirlendi.

BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar için market, bakkal, manav, kasap gibi işletmeler belirli saatler aralığında hizmet vermeye devam ediyor. Bakkallar da hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında, hafta sonu 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BİM HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 10.00 ile 20.00 arasında çalışmaktadır.

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arası hizmet vermektedir.

A101 HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 zincir marketleri hafta içi 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor.

A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışmaktadır.

MİGROS HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

En çok tercih edilen zincir marketlerden biri olan Migros hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arasında çalışıyor.

MİGROS HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında saat 10.00 ile 17.00 arası çalışmaktadır.

ŞOK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok market zinciri hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası hizmet vermektedir.

ŞOK HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok hafta sonu kısıtlamalardan dolayı saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışmaktadır.