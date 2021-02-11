Marketlerde Sigara ve Elektronik Ürün Satış Yasağı

Hazırlanan yasaya göre marketler için yeni kararlar alındı. Tütün ve elektronik ürünler ile ilgili olarak yasaklar getiren yeni yasa taslağı kamuoyuna sunuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından kararlaştırılmış maddelere göre hazırlanan yeni yasa taslağı yeni düzenlemelere sebep oldu. Yeni yasa taslağının amacı olarak ise küçük esnafı ve tüketiciyi korumak istendiği ifade edilenler arasında yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa taslağı ve içerdiği maddeler hakkında detaylı bilgiler…

Ticaret Bakanlığı tarafından yeni yasa taslağı hazırlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yasa taslağına göre elektronik ortam ve 1500 metrekareden büyük mağazalar dışında satış faaliyetlerini sürdürmekte olan zincir marketler hakkında yeni kararlar alındığı kamuoyu bilgisine sunuldu. Elektronik eşya ve tütün mamülleri gibi ürünlerin artık satılamayacağı haberi öğrenildi. Cep telefonu ya da mobilya gibi ürünlerin satışının yasaklanması sebebinin ise küçük esnafları korumak amaçlı olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre ayrıca zincir marketlerin Pazar günleri saat sabah 11.00’den sonra açılmasına karar verildi. Rekabet şartlarına uygun olarak perakende ticaret ile küçük esnaf ve tüketici korunmak istiyor. Ticaret Bakanlığı bu şekilde bir amaç ile yeni yasa taslağını gündeme getirdi. Zincir gıda mağazalarının geleneksel olarak faaliyet yapan perakende işletmeleri üzerinde olumsuz etki bırakması düşünülerek onların korunmalarına karar verildi. Marketlerde bazı ürünlerin satışının yapılmasına yasak getirilerek küçük esnaf ve tüketici korunmak istendi. 1500 metrekareden büyük olan mağazalarda elektronik ortam üzerinde satış yapılmasına yasaklar getirildi. Aynı zamanda zincir marketlerde elektronik eşya ve tütün gibi mamüller de artık satılamayacak. Hazırlanan yasa tasarısında ayrıca cep telefonu ve mobilya gibi ürünlerin de yasaklara dahil olacağı belirtildi. Hızlı tüketime dair ürün satışı yapan mağaza raflarının yüzde bir gibi bir oranının coğrafi işaretli ürünler için ayrılacağı haberi açıklandı. Bununla birlikte marketin bulunduğu ilin yöresel ürünlerine yer verilmesi de kararlaştırıldı.