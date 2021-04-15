Marketler Kaçta Kapanıyor? Marketler Kaça Kadar Açık?

Alınan yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı saatlerinde görülen değişiklik ile birlikte pek çok işletmede görüldüğü gibi market çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Saatlerin değişikliğe uğraması ile birlikte binlerce vatandaş marketlerin kaçta kapanacağını ve saat kaça kadar açık olacağını merak etti. Bu tip sorular internet üzerinden vatandaş tarafından araştırılmaya başladı ve sizin için bu sorunun yanıtını yazdık. İçişleri Bakanlığı ilgili konu hakkında bir genelge yayınladı ve marketlerin kaça kadar açık olacağını kamuoyuna duyurdu.

Marketlerin çalışma saatleri pek çok kişinin gündeminde yer aldı. Akşam saatleri ile beraber vatandaş saat 19.00’da evlerinde olmaya çalışırken marketlerin de saat kaçta kapandığını merak etti. Salı günü açıklanan yeni tedbirlere göre korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri de sokağa çıkma yasağındaki değişiklik olmuştu. Hafta içi uygulanan akşam 21.00’da başlayan yasak edinilen son bilgilere göre 19’00’a alınmıştı.

Yasak olan saatlerin değişmesiyle birlikte marketlerin de çalışma saati değişikliğe uğratıldı ve beraberinde birçok işletme kısıtlama saatlerini göz önüne alıp mesai saatlerinde değişiklik yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasaklarının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerlerinden sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlar haricinde ekmek alma ve unlu mamül ihtiyaçlarının karşılanması ile araç kullanmamak şartıyla yürüme mesafesinde olan fırınlara gidilebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra getirilen araç kullanmama şartından engelli vatandaşlar hariç tutuldu.

Aynı zamanda alınan tedbirler kapsamında Ramazan ayında iftar saati ve iftar saatinin hemen öncesinde oluşması muhtemel pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturabileceği riskin önlenmesi amacıyla pide ve ekmek üretiminin iftardan bir saat önce sonlanacağı açıklandı. İftardan sonra ise fırınlarda satış üretim ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebileceği bilgisi verildi.

Alınan tedbirlere uymak amacı ile istisna getirilen yerler hariç tüm işyerlerinin çalışma saatlerini hafta için günlerinde sabah saat 07.00 ile akşam saat 18.00 saatleri arasında değiştiği öğrenildi. Zincir marketlerin ise açılış saati saat sabah 10.00 olarak açıklandı.