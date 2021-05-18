Marketler Kaça Kadar Açık? A101, Şok, BİM Çalışma Saatleri Güncel

17 Mayıs itibariyle kamu sektörü başta olmak üzere birçok kurumunda çalışma saatleri tekrar değişti. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri market ve bakkalların kaçta kapanacağı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelgeden sonra ülkemizde tekrardankademlinormalleşmeye başlandı. 1 Haziran’a kadar da genelgede belirtilen kurallar geçerli olacak. Marketler ve bakkallarda genelgede yer alan kurallara göre hizmetlere verecek.

Korona virüs salgınına dair sadece sağlık ve ekonomik alanda önlemler alınmıyor. Aynı zamanda seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları gibi topluma ilgilendiren önlem ve tedbirler de alınmakta. Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 3 haftalık tam kapanma süreciyse sona erdi. Bu sürecin bitimiyle birlikte ise sokağa çıkma kısıtlamaları da gevşetildi. Yeni genelgeye göre ise market ve bakkallarında çalışma saatleri değişti. 17 Mayıs itibariyle ise kurumlar yeni genelge kurallarına uyacak. Bu kurallar ise 1 Haziran Salı gününe kadar geçerli olacak. İşte günce market çalışma saatleri;

17 MAYISTAN İTİBAREN GÜNCEL MANAV, MARKET, BAKKAL ÇALIŞMA SAATLERİ

17 Mayıs’tan itibaren marketler, bakkallar, manav ve fırınlar gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı işletmelerde bu kurallar geçerli olacak.

Marketler, bakkallar, manavlar gibi temel hizmet veren kurumlar hafta içi ve hafta sonu da hizmet vermeye devam edecek. Hafta içinde 21:00 ila 05:00 arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam edilecek. Bu nedenle temel hizmet bakkal, market, manav gibi işletmeler sabah 09:00’da açılacak ve akşam 20:00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları devam edeceği içinde kurumların çalışma saatleri kısıtlanacak. Market, manav gibi işletmeler hafta sonlarında ise saat 10:00 ila 17:00 arası hizmet verecek.

Vatandaşlar hafta sonlarında da bakkal, market, manav, kasap, tatlıcı, kuruyemişçi gibi temel ihtiyaç satışı sunan yerlerden belirlenen saatler arasında alışveriş yapabilecek. Fakat vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde ayrılmamaları gerekiyor. Engelli vatandaşlar ve yasaklardan muaf olanlar haricinde ise vatandaşlar bu işletmelerden sadece ikametgâh adreslerine en yakın olana gidebilecek ve araç kullanmayacaklar.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı gün ve sürelerde ise ekmek üretimi yapan fırın ya da diğer işletmelerle bu işletmelerin ekmek satan bayileri sadece ekmek ve unlu mamullerle sınırlı olmak üzere satış yapmaya devam edecek.

PAZARYERLERİ VE ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞLERİ SERBEST Mİ?

Genelgede pazaryeri içinde açıklama yapıldı. Buna pazaryerleri hafta içi kurulabilecek. 07:00 ve 19:00 arası pazaryerlerinde faaliyet düzenlenirken hafta sonları ise yasak olacak.

Online market ve yemek siparişleri de hafta sonu ve hafta içi devam edecek. Hizmetler ise 07:00 ila 24:00 arasında olacak.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU SATILMAYACAK!

Zincir ve süpermarketler de dahil olmak üzere marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki tüm ürünler (elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye malzemeleri, tekstil malzemeleri, dekorasyon malzemeleri, mutfak gereçleri, bahçe malzemeleri, otomobil malzemeleri, giyim vb.) hafta sonlarında satılmayacak. Hafta içinde ise satışları devam edecek.