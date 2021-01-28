Mardin’de Akraba Kavgası Kanlı Bitti! 2’si Ağır 5 Yaralı Var

Öğle saatlerinde Mardin Kızıltepe’de yaşanan olay kanlı bitti. Akraba olan iki aile arasında yaşananlar bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bir kişinin de araç içinden çıkıp kalabalığa girmesi ile büyüyen kavgada 2’si ağır olmak üzere 5 yaralı bulunmakta.

Yaşanan feci kavganın aile arasında olması ise şok etkisi yarattı. Sinirli olan aile üyeleri birbirlerine zarar vermekten kaçınmadı. Sonu kanlı olarak biten kavgada 2 akrabasını ağır şekilde yaralamak üzere toplamda 5 aile üyesi kavgadan oldukça hasarlı bir şekilde çıktı. Mardin’in Kızıltepe bölgesinde meydana gelen aile kavgası öğle saatlerinde yaşanıp 2 kişinin ağır olmak üzere 5 kişinin yara alması ile sonuçlandı. Öğrenilen bilgilerde akrabalar arasında meydana gelen korkunç kavganın sebebi olarak iki aile arasında geçmişten gelen bir konu olduğu öğrenildi. Geçmişe dayalı olan sorunlarını çözemeyen iki aile tartışma çıkararak kan akıttı. Üstelik aile fertleri ellerine buldukları sopa, taş ve silahlar ile birbirlerine saldırmaya başlayarak kan döktü. Hem sopanın hem de silahın kullanıldığı kavgada her iki aileden de 5 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Akrabalarının canını hiçe sayıp onların zarar görmesini de umursamadan yaşanan feci kavgada 2 kişi ağır yaralı olarak yaşanan korkunç olayı atlattı.

Öğle saatlerinde Mardin’de yaşanan olayı mahalleli gördü. Mahallenin ihbarı ile birlikte olay yerine oldukça fazla sayıda polis ve sağlık personeli geldi. Olay yerine gelen 112 personelleri ve polisler ağır yaralı olan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Polislerin gelmesi sayesinde durulan kavga dehşet görüntülere sebep oldu. Olay yerinde bulunan bir işyeri kamerası sayesinde gözlemlenebilen olayda akrabalar arasından bir grubun kaçtığını ve kaçan kişilerin arkasından da diğer aile üyelerinin araç ile kovaladıkları görüntülerine rastlanıldı. Taş, sopa ve silahların bulunduğu kavgada 2 kişi ağır yaralandı. İzlenen görüntülerde silahlardan çıkan kurşunun bir kişiye isabet ettiği ve o kişinin de yere yığıldı bilgisine ulaşıldı. Mahallelinin ihbar etmesi ile olay yerine gelen çok sayıda polisler yaşanan akraba kavgası ile ilgili olarak soruşturma başlatma kararı aldı.