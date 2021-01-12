Maraş’ın Simgesiydi… Dünyanın En Saçma Binası Yıkılıyor!

Google’da “dünyanın en saçma binası” yazınca ilk sırada çıkan ve bu şekilde ünlenen İl Özel İdare binası, Kahramanmaraş’ın simgelerinden. Trabzon Bulvarı’ndaki bina, ilginç renkleri ve mimarisi ile oldukça ünlü. 1994 yılında yapılan bina, şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.

Şehrin her yerinden görünüyor

Kahramanmaraş’ın bir simgesi olmayı aşmış ve dünyaca üne kavuşmuş bina, şehirde birçok insanın buluşma noktası olarak kullandığı adresti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il özel idare binasını yeni “şehir meydanı” projesi kapsamında yıkma kararı aldığını duyurdu.

Yıkım kararı ise Kahramanmaraşlıları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar binanın yıkılmasına destek verirken, bazıları ise yıkılmamasını istedi.

30 milyon TL verip tadilat yaptırmak isteyen var

Uzun süredir şehrin gündeminde olan dünyanın en saçma binası için, daha önce Maraşlı bir iş insanı olan Mustafa Gök, 30 milyon TL verip binayı tadilattan geçirebileceğnii söylemişti. Yeter ki bina yıkılmasın diyen Gök gibi düşünen birçok kişi var.

Belediye, proje kapsamında bina dışında valilik ve eski adliye binasını da yıkacağını duyurdu.