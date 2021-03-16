Mantı açan 14 kişi koronavirüse yakalandı!

Kayseri'de 6-12 Mart 2021 döneminde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 142,95 oldu. Söz konusu şehirde 27 Şubat-5 Mart 2021 döneminde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı ise 97,72 olarak kayıtlara geçmişti. Yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri, risk haritasında turuncu renkle gösterilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, şehirlerin renklerinin belirlenmesinde vaka sayılarının yanı sıra, hastanelerin mevcut durumu, koronavirüsün seyri ile test-vaka oranlarına bakıldığını da söyledi.

"Renk değiştirilmedi"

Kayseri'de vaka sayılarında artış yaşandığını ancak hastanelerin mevcut durumu, koronavirüsün seyri ile test-vaka oranlarına bakıldığında risk haritasında renginin değiştirilmemesine yönelik bir karar verildiğini kaydeden Benli, koronavirüse yakalanan kişilerin temaslıları doğru bir şekilde bildirmediğini aktardı.

"Temaslıları söylemiyorlar"

Benli, koronavirüsle enfekte olan kişinin temaslılarını tespit etmek üzere filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğünü ancak hiç temaslı bulunamadığını belirterek, mutasyonlu koronavirüse rastlanmasının ardından temaslı kişilerin de birden ortaya çıktığını dile getirdi. Filyasyon ekiplerinin temaslıların tespiti için evlere gittiklerini ancak kendilerine herhangi bir şekilde temaslı bildirilmediğinin altını çizen Benli, mutasyonlu koronavirüsün ortaya çıkması üzerine ekiplerin yeniden evlere gittiğini ve bu kez 50'ye yakın kişinin temaslı olarak bildirildiğini söyledi.

"Doğru bilgi verilmeli"

Benli, temaslıların doğru bir şekilde bildirilmemesi durumunda koronavirüsün bulaşmasının da engellenemeyeceğini ifade ederek, temaslılara ilişkin doğru bilgi verilmesi gerektiğini, bu şekilde Kayseri'nin de korunmuş olacağını kaydetti.

"Mantı açanlar koronavirüse yakalandı"

Filyasyon ekiplerinden birinin apartmana gittiğini ve bir dairenin önünde çok sayıda ayakkabının bulunduğunu gördüğünü aktaran Benli, kapıyı çalmaları üzerine içeride gün yapıldığının fark edildiğini ve evde 6 ailenin bulunduğunu anlattı. Benli, filyasyon ekiplerinden birinin dün taziye evine gittiğini ve söz konusu evde 110'dan fazla insanın bir arada bulunduğunu söyledi. Bu şekilde koronavirüsün nasıl kontrol altına alınacağını soran Benli, yine apartmanlardan birinin bodrum katında mantı açan kadınlardan 14'ünün koronavirüsle enfekte olduğunu ifade etti. Benli, dünürlerin beraber yemek yemesi sonucu 8 kişinin de koronavirüsle enfekte olduğunu aktardı.

"Koronavirüs sona ermedi"

Koronavirüsün sona ermediğine ve sürdüğüne dikkat çeken Benli, koronavirüsün can yaktığını söyledi. Vatandaşların can kayıplarının önlenebilmesi için bilinçli olmaları gerektiğini aktaran Benli, kapalı ve kalabalık yerlerden kaçınılması ve temaslılar konusunda doğru bildirim yapılması gerektiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 14:04