Mansur Yavaş’a ‘Sahte Senet’ Suçlaması Yönelten Necmettin Kesgin’le İlgili Flaş Gelişme!

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Mansur Yavaş’a “dolandırıcı” iddiasını yönelten ve sahte senet suçlamalarını atan iş insanı Necmettin Kesgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz sene yakalama kararı çılarılan Kesgin, Ankara’da yakalandı ve cezaevine gönderildi.

6 yıl 6 ay hapis cezası var

Kesgin, Mansur Yavaş’ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için, resmi evrakta sahtecilikten 4 yıl ve özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Toplamda 6 yıl 6 ay hapis cezası alan Kesgin’in cezası mahkeme tarafından tescillendi. Kesgin’in daha önce de ÖSYM belgesi düzenlemekten ötürü resmi evrakta sahtecilikten 1 yıl 8 ay cezası bulunuyordu.

Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş’ın avukatlık yaptığı dönemde 600 bin dolarlık bir sahte senetle insanları tehdit ettiğini iddia etmişti.