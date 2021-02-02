Manisa’da 4 Gencin Ölümünde Yeni Detaylar Kan Dondurdu…

Manisa’da 4 gencin ölümünün ardından detaylar ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ortaya çıkan bilgiler, gizemli ölümü aydınlattı. Sabah’tan Ceyhan Parlak’ın haberine göre Amasya’ya askere gidecek arkadaşları için gençler bir bağ evinde toplandı. Kalabalık grup ilk geceden sonra ayrıldı ve bir arkadaşlarının doğum günü için gençler bir gün daha durdu. Bu esnada Ümit Dangal’ın bilinmeyen bir nedenle boynu kırıldı ve genç olay yerinde öldü.

Toplu intihar etmişler

Arkadaşlarının ölümünün ardından gençler, cesedi bagaja koydu ve 500 metre uzaklıktaki bir yere gitti. Cesedi otomobilden indiren arkadaşlar, toplu bir şekilde intihar etmeye karar verdi ve tüfeği kullanarak sırayla intihar ettiler. Bununla birlikte bu gençlerden ikisi kendini alnından, biri ise çenesinin altından vurdu.

Hayatını kaybeden gençlerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları araştırılıyor. Bununla birlikte herhangi bir kesik ya da yara izi bulunmayan Ümit Zangal’ın neden öldüğü ise yapılan otopsinin ardından anlaşılacak. Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden Neşet Dalgın, Serkan Zangal, Ümit Zangar ve Muharrem Zengin’in telefonlarına el koydu.