Manisa'daki dehşete ilişkin ayrıntılar belli oldu!

Manisa'da yaşanan dehşete ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Ahmetli ilçesinde birkaç gün önce 4 gencin cansız bedenine tarla yolunda ulaşılmıştı. Kriminal Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan kriminal raporun Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi. Söz konusu rapor Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi.

23 yaşındaki Serkan Zangal, 24 yaşındaki Neşet Dalgın ve 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in av tüfeğini kullanarak intihar ettikleri ortaya çıktı. 20 yaşındaki Ümit Zangal'ın ölüm nedeni ise uyuşturucu olarak açıklandı.

Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde cesetlerine ulaşılan üç gence ait videoda bahsettikleri "Mert" adlı şahsın Neşet Dalgın'ın ağabeyi olduğu tespit edilmişti. Mert Dalgın, birbirlerini asla bırakmayacaklarına dair önceden söz verdiklerini belirterek, kendisine gönderilen videonun şaka olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Olay, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Ocak 2021 tarihinde meydana gelmişti. Kestelli Mahallesi'nde saat 17.00 sularında silah sesleri işitilmişti. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından jandarma ekiplerine ihbarda bulunulmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, 24 yaşındaki Neşet Dalgın, 22 yaşındaki Muharrem Zengin, 20 yaşındaki Ümit Zangal ve 23 yaşındaki Serkan Zangal'ın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Gençlerden 3'nün av tüfeği ile kafalarından vurulduğunu belirlenmişti. Birinde ise herhangi bir delici ve kesici alet yarası ya da ateşli silah yarası bulunmadığı ifade edilmişti. Av tüfeğinin sahibinin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin olduğu anlaşılmıştı.

Toplu şekilde intihar etmişlerdi

Söz konusu gençlerin 30 Ocak 2021 tarihinde asker uğurlamasına katıldıktan sonra Muharrem Zengin'in ailesine ait olan bağ evine gitmişlerdi. Söz konusu gençlerin sabah saatlerine kadar eğlendiği ve Neşet Dalgın'ın doğum gününü kutladıkları ifade edilmişti. Ümit Zangal'ın boynunun kırıldığı ve diğer gençlerin söz konusu gencin cansız bedeninin otomobile yerleştirildiği, daha sonra Neşet Dalgın, Muharrem Zengin ve Serkan Zangal'ın Suat Zengin'e ait av tüfeğini yanlarına alarak Akçeşme mevkiine gittikleri belirtilmişti. Ümit Zangal'ın cansız bedenini otomobilden indiren gençlerin av tüfeğiyle kendilerini vurarak intihar ettikleri kaydedilmişti. Gençlerden birinin çenesinin altından, diğer ikisinin ise alnından vurulduğu anlaşılmıştı. Gençlerin ölümü ailelerini yasa boğmuştu. Söz konusu mahallede daha önce hiç böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edilmişti.

"Sabaha doğru müzik sesi duydum"

Muharrem Zengin'in 17 yaşındaki kuzeni olan Ahmet Zengin, olayın gerçekleştiği gün saat 04.10 sularında bir otomobilin yüksek ses müzikle dolaştığını duyduğunu, ilk başta anlayamadığını ancak çıkıp baktığında otomobili görünce onların olduğunu anladığını söylemişti. Muharrem Zengin'in çok iyi bir insan olduğunu belirten Ahmet Zengin, hayattayken herkese mutlaka karnının aç olup olmadığını sorduğunu anlatmıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 14:52