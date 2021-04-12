Manisa'da Yan Yana Vefat Eden 4 Gencin Ailesine Bir Şok Daha

Manisa'da yan yana ölü olarak bulunan 4 gencin ailesine bir şok haberi daha geldi. Ölen 4 gençten geriye kalan tek hatıra olan cep telefonlarının da kırıldığını öğrenen baba Mustafa Zangal, Kamil Dalgın ve Naciye Şeneli yaşadığı olay sonucunda soluğu savcılıkta aldı. Ölen 4 gencin ailesi, çocuklarından hatıra kalan telefonları kırarak yok eden sorumluların mala zarar verme, suç delilinin yok edilmesi ve görevi kötüye kullanma suçlarından Alaşehir Cumhuriyet başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu.

Yan yana ölü bulunan 4 gencin ailesi yaşadıkları acı olayın etkisinden çıkamamış iken vefat eden çocuklarının cep telefonlarının da kırıldığı haberi ile bir şok daha yaşandı. Fabrikada işçi olan 25 yaşındaki Neşet Dalgın, Afyon Kocatepe üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ümit Zangal, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Serkan Zangal ve çiftçilik işi ile uğraşan 22 yaşındaki Muharrem Zengin’in cep telefonlarına incelenme amacı ile el konulduğu haberi öğrenilmişti.

Edinilen bilgilere göre yalnızca Serkan Zangal'ın cep telefonunun şifresini açıldığı ve görevliler tarafından telefon içerisinde bulunan bilgilerin kontrol edildiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Ümit Zangal, Neşet dalgın ve Muharrem Zengin’in cep telefonlarının şifrelerinin ise bilinmediği için açılamadığı öğrenildi. Bu olay üzerine vefat eden gençlerin cep telefonlarının kırılarak içeriğinde bulunan bilgilere ulaşılmak istendiği ifade edildi. Ancak aileler çocuklarına ait olan cep telefonlarını geri almak istedikleri zaman ise oğullarından hatıra kalan o telefonların kırıldığını öğrendi ve büyük üzüntü yaşadı.

Aynı zamanda Mustafa Zangal dilekçesinde soruşturma aşamasında 4 telefonun toplandığı ve bir delil elde etme ihtimali için telefonların açılmasına karar verildiği öğrenildi. Acılı aileler oğullarının telefon şifrelerinin kırılarak içlerindeki bilgiye ulaşılmak istediği öğrendiklerini ve bu sebeple işlemlerin gerçekleştiğini ifade etmişti.