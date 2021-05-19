Manisa'da Yan Yana Hayatını Kaybeden 4 Genç Hakkındaki Gerçekler Öğrenildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzücü bir olay yaşanmış ve 4 gencin cansız bedenleri yan yana bulunmuştu. Öğrenenleri dehşete düşüren olay ile ilgili Jandarma kriminal laboratuvar amirliği tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda 20 yaşındaki Ümit Zangal'ın kullanmış olduğu uyuşturucu madde sebebiyle hayatını kaybettiği. 22 yaşındaki Muharrem Zengin’in, 23 yaşındaki Serkan Zangal’ın ve 24 yaşındaki Neşet Dalgın’ın ise av tüfeği ile intihar ettikleri tespiti gerçekleşti. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı lise konu ile ilgili ortada bir suçlu ve suç bulunmaması sebebiyle 4 gencin ölümü hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını aldı. 31 Ocak saat 17.00 sıralarında ilçenin Bintepeler Akçeşme mevkiinde vatandaşlar peş peşe gelen silah seslerini duymuş ve bu konu ile ilgili jandarma haber vermişti. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen olay üzerine bölgeye ulaşan ekipler park halinde bulunan otomobilin yanında yatan 4 gencin yan yana cansız bedenlerini bulmuştu. Ekipler yan yana hayatını kaybeden 4 genç hakkında incelemeler yapmış ve bu gençlerin liseden arkadaş olan Kuaför Neşet Dalgın, elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal, kuzeni Ümit Zangal ve Muharrem Zengin olduğu tespiti gerçekleşmişti.

Gençlerde saçma yarası bulunmadığı ve Ümit Dangal'ın boynunun yerinden oynadığı diğer 3 kişinin ise pompalı tüfek ile başlarından vurularak hayatını yitirdiği saptandı. 4 gencin cesedinin yanında ise tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Bulunan tüfeğe, Jandarma ekipleri inceleme yapmak üzere el koydu ve 4 gencin otopsisi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleşti. Olay yerinde inceleme yapılmak üzere el konulan tüfeğin Muharrem Zengin'in tüccar babası 47 yaşındaki Suat Zengin’e ait olduğu ve ruhsatının bulunmadığı öğrenildi. Bunun yanı sıra, vefat eden dört gençten Neşet Dalgın, Muharrem Zengin ve Serkan Dangal'ın ölmeden kısa bir süre önce veda videosu çekmiş oldukları bilgisine ulaşıldı.